Número de declarações do imposto de renda fica abaixo da expectativa no Amazonas

Foram entregues na última sexta-feira(28), 311.614 declarações do imposto de renda. O percentual foi 2,3% inferior à expectativa da Receita Federal para o estado que era de 318.900 declarações em 2017. No ano passado, o número de foi de 315.887.

O Delegado da Receita Federal em Manaus, Leonardo Frota, considera que o número abaixo da expectativa “é consequência da baixa atividade econômica no estado, em especial a atividade do Polo Industrial de Manaus,atingido pela crise econômica atual” e ressalta que parte das declarações serão enviadas após o encerramento do prazo.

No país, os sistemas da Receita Federal registraram 28.524.560 declarações até as 23h59m59s de sexta-feira. Desse total, 184.348 foram enviadas por dispositivos móveis. A expectativa era de receber 28,3 milhões de declarações.

A partir desta terça-feira (02), será reaberto o sistema para envio das declarações retificadoras e também para os contribuintes que não enviaram até o encerramento.

Declaração retificadora

Nas declarações retificadoras o preenchimento do número do recibo da declaração atual é obrigatório. As demais regras aplicadas às declarações no prazo também se aplicam as declarações retificadoras. Não há multa ou penalidade para as declarações retificadoras e podem ser feitas quantas forem necessárias.

Multas e penalidades

O contribuinte obrigado a entregar a declaração, no caso de entrega após o prazo previsto ou da não apresentação, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:

– inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.

– existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente

pago, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;

Regras básicas

O contribuinte que entregar a declaração após o prazo previsto ou não apresentar, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:

– existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente

pago, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;

– inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.

Veja alguns casos que obrigam a apresentar a Declaração de Ajuste Anual:

– recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração,

cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;

– recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados

exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00

(quarenta mil reais);

– obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em

bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

– relativamente à atividade rural:

– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 (cento e trinta e quatro mil, oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos);

– pretenda compensar, no ano-calendário de 2016 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2016;

– teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

– passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de dezembro; ou

– optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da

venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados

da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº11.196, de 21 de novembro de 2005.

O contribuinte que entregar a declaração após o prazo previsto ou não apresentar, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:

– existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente

pago, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;

– inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.

Com informações da assessoria