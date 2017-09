Interno é encontrado morto em presídio de Manaus após ser preso por tentativa de homicídio

A Seap disse que a causa da morte será confirmada através de um laudo do Instituto Médico Legal (IML) – reprodução/Facebook

Um interno do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no Km 8 da BR -174 (Manaus-Boa Vista), identificado como Josimar Bevilaquia dos Santos, de 31 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (01), em uma das celas do presídio.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na hora da distribuição do café, os agentes verificaram que Josimar não havia acordado para receber o café. Ao se dirigirem à cela, constataram que o interno estava sem vida.

Josimar deu entrada no sistema prisional na última quarta-feira (30), por crime de tentativa de homicídio. Ao chegar ao presídio, foi encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT) com diversos hematomas e machucados. O interno dividia cela no CDPM com outros quatro presos, que foram colocados no isolamento e serão ouvidos sobre o caso.

A Seap disse que a causa da morte será confirmada por meio de laudo do Instituto Médico Legal (IML), que foi acionado para a remoção do corpo na unidade.

EM TEMPO

