Novo técnico, velha solução: Lana assume Nacional novamente

Motivado pela postura presidencial do então mandatário nacionalino Roberto Peggy, o técnico Aderbal Lana fechou com o Nacional para a temporada 2017. Ano em que o time disputará apenas a Copa Verde e Campeonato Amazonense. Referência entre treinadores da região, o mineiro assinou acordo após reunião na tarde desta terça-feira (27), na sede do Leão da Vila Municipal, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo o treinador, que assume pela décima primeira vez o clube, a contratação de um gestor de futebol profissional foi crucial para seu retorno.

“Voltei para o clube por causa do presidente, ele contratou um gestor de fora e me prometeu o maior profissionalismo possível, acabando com esse negócio de darem opinião no trabalho da comissão técnica. Sempre fiquei com um pé atrás, mas agora a diretoria me passou confiança”, completou o treinador que reúne o grupo no próximo dia 2, início da pré-temporada.

O recém-contratado treinador teceu comentários sobre os próximos compromissos do Naça. “Não temos um calendário cheio, mas a Copa Verde é perigosa. Hoje não temos nenhum jogador e estamos a um mês de fazer o primeiro jogo. Mas tenho a expectativa de fazer um bom trabalho. Continuo muito motivado com minha profissão”, frisou Aderbal Lana.

Também confirmaram acordo para próxima temporada o preparador físico Rodrigo Bernardi e o ex-supervisor de futebol de Rio Negro e São Raimundo, Cláudio Silva.

Na temporada passada, com um elenco modesto no Rio Negro, Aderbal Lana conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Amazonense. O treinador participou do comando da equipe do Leão da Vila nas três últimas conquistas estaduais. No São Raimundo viveu seu melhor momento, quando foi tri-campeão amazonense e tri-campeão do Norte nos anos de 1999, 2000 e 2001.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO