Novo superintendente da Suframa promete ir atrás de novos investimentos em P&D

Trazer novas indústrias e trabalhar na atração de mais investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estão entre as prioridades de Appio da Silva Tolentino, novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A nomeação do engenheiro e advogado foi publicada na manhã de ontem (2) no Diário Oficial da União (DOU).

Nas primeiras horas da manhã de sexta (2), Tolentino já estava recebendo e-mails dos técnicos da autarquia, debruçado em informações de tarefas que era necessário fazer com urgência.

A nomeação de Tolentino já havia sido especulada nos bastidores logo após a exoneração de Rebecca Garcia, no último dia 24. Se dizendo avesso à política, Tolentino afastou qualquer indício de nomeação ligada ao senador Omar Aziz (PSD), conforme especulação dos bastidores. Ele disse que ficará focado em trabalhar na área técnica, da qual tem domínio.

Formação

Formando em engenharia de pesca e direito, com especialidade em direito tributário, Appio classificou a nomeação como “um desafio muito grande em um órgão de uma importância enorme para a região e Amazônia Ocidental, uma missão que será árdua”. A gestão também terá como pilar tirar os entraves e buscar soluções que levem ao desenvolvimento industrial.

O novo superintendente da autarquia disse que o mais importante neste momento é dar celeridade, desburocratizar e valorizar a indústria do Amazonas. Ele diz acreditar que com mais recursos das duas novas taxas de arrecadação – Taxa de Controle Administrativo de Incentivos Fiscais (TCIF) e Taxa de Serviços (TS) -, criadas para a Suframa, será possível fazer mais trabalhos na área de desenvolvimento. “O valor de arrecadação dessas taxas vai aumentar a possibilidade de realizar mais projetos”, analisa.

Fieam

O vice-presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, afirma que a maior missão do novo superintendente será dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito e trazer mais celeridade às atividades que envolvem as empresas, além de procurar atrair novos investimentos e manter regularidade na relação com Ministério da Indústria e Comércio (Mdic).

Baseando-se no perfil estritamente técnico de Appio Tolentino, Nelson Azevedo acredita que o novo comandante da autarquia terá a sensibilidade necessária para ser articulado e ter um maior engajamento político. “É uma pessoa preparada”, enfatiza Azevedo.

Joandres Xavier