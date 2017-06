Advogado tributarista é confirmado como novo superintendente da Suframa

A nomeação do novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o engenheiro Appio da Silva Tolentino, foi publicada nesta sexta-feira (2), no Diário Oficial da União.

O novo chefe da autarquia iniciou faculdade de Física na Universidade Federal do Amazonas, porém não concluiu. É formado em Engenharia de Pesca e Direito, com especialização em Direito Tributário.

Tolentino começou no serviço público na antiga Secretaria da Indústria, trabalhando na área de fiscalização e acompanhamento de indústrias incentivadas, hoje Seplan/CTI, em 1987. Assumiu o cargo de nível superior, técnico judiciário, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Ele também é professor concursado da Universidade Federal do Amazonas.

O novo superintendente foi também gerente de comercialização do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal do Amazonas (Idam), gerente de laudo técnico, diretor de Políticas Industriais e Comerciais. Assumiu o cargo de Secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Superintendência de Planejamento do Amazonas (Seplan).

Appio da Silva Tolentino foi nomeado após o presidente Michel Temer (PMdoB), exonerar Rebecca Garcia do cargo, no dia 24 de maio. Ela comandava a Suframa desde outubro de 2015. Rebecca é formada em Economia, é ex-deputada federal, filiada ao Partido Progressista (PP).

