Novo sistema de cobrança de boletos é anunciado em Manaus

A cobrança de boletos por bancos e emissoras vai passar por uma reformulação que deve revolucionar a dinâmica de pagamento por parte do cidadão. A nova proposta deve trazer mais comodidade, pois o boleto – vencido e ou não -, poderá ser pago em qualquer agência bancária, lotérica ou associados.

O projeto é encabeçado pela Federação Nacional de Bancos (Febraban) em parceria com as redes bancárias. A novidade será divulgada, hoje (3), no Amazonas, em evento que acontece no Comfort Hotel, em Manaus.

O diretor-adjunto de Negócios e Operações da Febraban, Walter Faria, explicou que o novo sistema contempla todos os bancos e emissores de boletos de pagamento. Com essa ferramenta, todas as informações dos boletos de cobrança passarão a ser registradas numa única base, na qual tanto os bancos quanto as empresas de boleto deverão passar todas as informações do documento.

No momento que o cidadão for fazer o pagamento do boleto, o sistema de banco vai analisar essa base com o código de barras da cobrança e lá vai verificar se esse boleto existe realmente. Quando constar o documento, poderão ser consultadas informações como nome do emissor e do pagador, data de vencimento e valor.

Walter informou que o sistema atual de cobrança funciona há mais de 20 anos e precisava ser atualizado com novos processos e tecnologias. “A nova plataforma de cobrança trará benefícios para o consumidor e para a sociedade, como maior facilidade no pagamento de contas vencidas, além de evitar o envio de boletos não autorizados”, diz.

A principal vantagem que esse projeto vai trazer para a população será que boletos vencidos, que hoje somente se pode pagar no banco que emitiu, poderá pagar em qualquer banco, porque todos terão acesso ao sistema que já possuiu a ferramenta de cálculo de juros integrado. “Isso significa que todos os bancos poderão receber qualquer boleto, seja vencido ou não”, completa o diretor-adjunto.

O novo sistema vai ser implantando em três etapas por conta do número alto de documentos feitos no país para evitar problemas técnicos sistêmicos. Apenas em 2016, foram 3,6 bilhões de boleto emitidos no Brasil. Sendo assim, a primeira etapa, de boletos com valor acima de R$ 50 mil, tem previsão de começar a operar no dia 10 de julho. A segunda etapa de boletos com valor mínimo de até R$ 2 mil, começa a operar em 11 de setembro. A terceira etapa de boletos até R$ 500 começa no dia 9 de outubro, boletos até R$ 200 no dia 13 de novembro e, por último, até 12 de dezembro de 2017, os demais boletos.

Joandres Xavier

EM TEMPO