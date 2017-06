Novo shopping deve gerar empregos e renda na Zona Leste

Com 135 lojas, cinema, praça de alimentação e mais de 600 vagas de estacionamento, o novo Shopping Grande Circular já está em fase final de obras, da sua primeira etapa. E será apresentado a lojistas e potenciais clientes e investidores hoje (3), em um almoço de negócios, no qual serão entregues as chaves simbólicas para quem já adquiriu seu espaço comercial na Zona Leste.

O grupo Engeco informa que grandes marcas, como Bemol, Riachuelo, Info Store, Studio Z, Ramsons, Shop do Pé, O Boticário, Girafa’s, Bobs, Subway e o cinema Centerplex já estão com lojas compradas. O shopping terá um mix de lojas e serviços que proporcionará lazer com qualidade para seus clientes.

Ao todo, o novo Shopping Grande Circular terá, na sua primeira fase, 15.456 metros quadrados de Área Bbruta Locável (ABL). E será inaugurado em outubro deste ano, modificando a paisagem arquitetônica da Zona Leste.

O novo polo de consumo está estrategicamente localizado em via de fluxo para o Distrito Industrial e de mobilidade urbana, sendo situado em região de alta ocupação residencial, com densidade populacional em torno de 700 mil habitantes, que possuem potencial de renda mensal de mais de R$ 550 milhões.

“O novo Grande Circular é um projeto ousado, totalmente novo e moderno, para atender de forma definitiva e com qualidade o grande potencial de consumo da Zona Leste de Manaus. Mais de 500 empregos serão gerados”, explica a diretora de marketing da Engeco, Joria Said Guerreiro.

EM TEMPO