Novo semáforo acionado por botão garante travessia segura na Avenida Brasil

A segurança para travessia de pedestres na Avenida Brasil, esquina com rua Belo Horizonte, no bairro Compensa, zona Oeste, foi reforçada com a implantação de um semáforo acionado por botoeira na manhã desta, terça-feira, 4/4. O equipamento, instalado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), atende a uma solicitação da comunidade.

O semáforo está instalado próximo a igrejas, escolas e centro comercial. O trecho da avenida está sinalizado com faixa de pedestre, rampa de acesso para cadeirantes e placa de proibido estacionar próximo ao equipamento.

“A meta da prefeitura, determinada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, é proporcionar trânsito seguro para a população. Este semáforo foi instalado a pedido dos munícipes, pois no local existe uma circulação constante de pedestres. Agora, todos podem atravessar com mais segurança”, assegurou o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, reforçando que a nova sinalização garante mais segurança para os pedestres que transitam no local.

Educadores de trânsito orientaram pedestres sobre o uso adequado do semáforo, antes de atravessar. “O pedestre deve acionar o botão do equipamento e aguardar o fechamento para o fluxo de veículos. Automaticamente, o outro semáforo fica aberto para a passagem dos pedestres”, ensinou o educador Warrison Freitas.

O estudante Carlos André, 15, morador do bairro, aprovou a ação. “Passo aqui duas vezes por dia. Era maior dificuldade atravessar, pois os carros não param. Agora só aperto esse botão e tenho minha travessia garantida”, disse.

Com informações da assessoria