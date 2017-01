Novo secretário inicia recontagem de detentos nos presídios

Na manhã desta terça-feira (17) a Polícia Militar iniciou uma recontagem de detentos no Instituto Penal Antônio Trindade.

Essa é uma das primeiras medidas tomadas pelo novo gestor da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), tenente-coronel Cleitman Rabelo.

Cleitman, que assumiu a pasta na última sexta-feira (13) disse que, ainda nesta semana, todas as unidades prisionais devem passar por recontagens.

“Quero entregar esse número ao governo e divulgar para a imprensa. Preciso tomar ciência de quantas pessoas há dentro das celas sob minha responsabilidade”, afirmou o secretário.

Ao ser perguntado se desconfiava do número de presos fugitivos que foi divulgado, o tenente-coronel disse que a recontagem é apenas uma forma de reafirmar os dados.

“Estou fazendo como gestor, para me assegurar. Quero saber da realidade para trabalhar com ela e não me esquivar”, declarou.

