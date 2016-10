Novo secretário-geral da ONU já tem equipe de transição

A pouco mais de dois meses de assumir a nova função, o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, já formou uma equipe de transição com cinco pessoas, entre elas o diplomata português João Madureira, que integra a missão permanente de Portugal na ONU. A informação é da Agência Ansa.

O gabinete do porta-voz das Nações Unidas divulgou, sexta-feira (14), comunicado da “equipe de transição do secretário-geral designado”, informando que o grupo será liderado pela sul-coreana Kyung-wha Kang.

Vice de Guterres no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Kyung-wha Kang é atualmente vice-coordenadora para a ajuda de emergência e assistente do atual secretário-geral, Ban Ki-moon, para assuntos humanitários.

A equipe, que vai ajudar Guterres a se preparar para assumir a função em 1º de janeiro de 2017, inclui mais quatro pessoas, uma porta-voz e três conselheiros (dois homens e uma mulher).

A porta-voz de Guterres, pelo menos até o fim do ano, será Melissa Fleming, dos Estados Unidos, que também vem do Acnur, onde era chefe do Departamento de Comunicação e porta-voz.

Os demais conselheiros são Michelle Gyles-McDonnough (Jamaica), advogada e vice-diretora para a região Ásia-Pacífico, e Radhouane Nouicer (Tunísia), com extensa experiência como diretor do Acnur para a região do Oriente Médio e Norte da África e atualmente conselheiro para a crise humanitária no Iêmen.

“A equipe de transição vai dialogar com representantes da ONU, dos Estados-membros e da sociedade civil para garantir uma suave transição”, afirma o grupo no comunicado.

Agência Ansa