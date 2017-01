Novo secretário garante priorizar o esporte local

O novo titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), o advogado trabalhista e presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Mário Barros, conta sobre assumir a pasta e explica como trabalhará em sua gestão. Ele foi convidado pelo prefeito Arthur Neto na última semana e garantiu que irá driblar a maior crise financeira da história, por meio de parcerias com a iniciativa privada.

Durante a entrevista, foram citadas as prioridades, modelos de gestão, resgate das competições de futebol entre bairros, realidade com a redução orçamentária, faixa liberada aos ciclistas nos domingos e o planejamento para evitar perda de jovens e adolescentes para o mundo da criminalidade.

PÓDIO – Como você vê essa oportunidade de estar à frente da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer?

Mário Barros – Vejo-me como privilegiado. São mais de 2 milhões de habitantes na cidade de Manaus, eu estou entre as 21 pessoas que ocupam o cargo do primeiro escalão, que vão gerir a capital, é algo que realmente você tem que estar feliz e orgulhoso. Mas, sem apego nenhum, não vim para cá me segurar em galho, ou tentar ficar. Sou um homem de missão e vim para cá orgulhoso pelo convite do prefeito, estou com ele há 30 anos, assim como ele, que tem o maior amor da vida dele – a cidade de Manaus –, eu vim dar o meu melhor aqui. Vejo-me como um soldado no quartel, tem que estar pronto para a missão, não tem essa de “não quero” e de se negar a fazer.

PÓDIO – Quais as prioridades em sua gestão?

MB – Usar a moralidade pública, trabalhar com eficiência administrativa, transparência da gestão e procurar parcerias e buscar recursos da iniciativa privada, para que sobre dinheiro para nossas ações finalísticas. Conversar frente a frente com a sociedade e agir com honestidade, de maneira cordial com a comunidade e dizer o que realmente pode e o que não pode ser feito. Vamos estabelecer que tudo aquilo comprado para aquisição à comunidade, que chegue completo, se comprar dez bolas, que chegue dez bolas na comunidade, se comprar cem redes, tem que chegar cem redes na comunidade. Nossa intenção é que tudo comprado com o dinheiro da população, o dinheiro público, tem que chegar 100% e não 99,99%. Não tem muito segredo aqui na secretaria, é chegar e administrar os objetivos da secretaria. Tem que procurar fazer, com o mínimo, o máximo possível.

PÓDIO – As competições amadoras como Copa dos Bairros e Copa de Bairros de Beach Soccer Feminina irão ser realizadas na sua gestão?

MB – Estou há quatro dias e comecei a elaborar o cronograma de competições. Ainda é cedo para falar que será disputado em nossa gestão. Mas, temos a certeza que não haverá gastos enormes com realizações de eventos esportivos com atletas de fora do nosso Estado, nos quais vários empresários cobram cachês caríssimos, pois são investimentos altíssimos e que não resultam em nada para cidade, como no caso o beach soccer da bola da Suframa. Pode ter certeza que estes não irão ocorrer mais. Vamos apoiar em primeiro lugar o que é da nossa cidade.

PÓDIO – Como a Semjel irá se preparar para a redução orçamentária em 2017?

MB – A crise econômica que assola o país não afetou tanto Manaus, porque o prefeito Arthur Neto fez o dever de casa, economizou no custeio para sobrar no investimento. Portanto, o dinheiro é escasso, nós tínhamos um orçamento de R$ 24 milhões em 2016, e hoje iremos gerir um trabalho com R$ 17 milhões. Tivemos uma queda substancial, mas, nada que não nos encoraje nessa nova jornada, precisamos fazer o dinheiro render, chegando até as empresas e buscando benefícios para a população. Um exemplo a ser citado é a construção de uma estação de tratamento de água e esgoto em um terreno da prefeitura, onde já existe um campo de futebol, no Condomínio Rio Xingu. Lá, a Manaus Ambiental desenvolverá seu departamento com custo próprio, no qual serão preservados os igarapés da avenida Brasil e ainda será construída uma área de lazer, com outro campo de futebol, quadra e equipamentos para atividades desportivas e físicas.

PÓDIO – Como foi o convite para assumir o cargo de secretário?

MB – Ele (Arthur Neto) me ligou, estava em casa com a família, foi até uma surpresa, não era cogitado, não estava previsto. Mas, recebo com carinho e muita tranquilidade. Esse desafio vai ser superado, não tiro férias há 25 anos, tiro minha vida para prestar serviço à comunidade. Trabalho há 30 anos com o prefeito Arthur Neto, ele confia em mim e fez o convite. Nunca trabalhei com esportes, mas conheço de gestão de pessoas e sensibilidade política, e tenho experiência acumulada como assessor parlamentar nos últimos 16 anos do deputado Arthur Bisneto, lotado em Brasília. Vim desenvolver essa missão, sou presidente estadual do PSDB, dirijo um partido há 14 anos, o desafio não é maior do que os que eu vivo no meu dia a dia, mas é grande, temos que dar respostas e fazer a gestão chegar até as pessoas que precisam da nossa atividade. Enfim, o esporte, o trato com a juventude, a secretaria se disporá a fazer.

PÓDIO – Para o esporte de alto rendimento, a Semjel irá fornecer apoio? O Bolsa Atleta sofrerá redução?

MB – Juridicamente falando, não é competência do município trabalhar o esporte do alto rendimento. Compete ao município de Manaus trabalhar o esporte de base, contudo, através do Bolsa Atleta a prefeitura continuará a gerir apoio aos atletas de Manaus, pois nossa cidade possui muitas pessoas que são dedicadas ao esporte. Tem muitos atletas talentosos em Manaus. O Bolsa Atleta vai continuar, apenas será estudado o número de vagas.

PÓDIO – Sobre a faixa liberada para os ciclistas, haverá apoio da Semjel em sua gestão?

MB – Nossa população precisa pedalar, pois iremos investir nesse entretenimento. Assim, irá fortalecer os laços do povo manauense com as atividades físicas e proporcionar saúde. As faixas das vias na estrada da Ponta Negra continuarão sendo liberadas em prol das pessoas.

PÓDIO – Como a Semjel atuará para não perder jovens e adolescentes para o tráfico de drogas?

MB – Muitas coisas ruins estão acontecendo e a violência tem crescido bastante na nossa cidade. Nossa gestão vai trabalhar de forma itinerante, pois precisamos chegar até a população carente nas periferias e áreas rurais de Manaus. Nossa meta é levar a prática de esportes e instruções aos jovens e adolescentes, a começar pelas escolas de ensino primário e fundamental. Se não houver um trabalho direcionado ao resgate do cidadão, haverá sérios problemas futuros, assim perderemos nossos jovens para o tráfico de drogas.

PÓDIO – Por quanto tempo o senhor pretende ficar à frente da secretaria?

MB – Eu sou advogado trabalhista, sei o contrato de prazo indeterminado e determinado, sei como funciona isso, muito embora não seja regido pelo direito do trabalho. O prefeito, quando me convidou, não me disse: fique 30, 60 ou 90 dias. Eu sou preparado e vim preparado, de alma leve, para trabalhar 30 dias, seis meses ou 1 ano, e a hora em que ele precisar do cargo e me comunicar, eu entregarei tranquilamente. Não vim com data para entrar ou para sair, isso vai depender do prefeito Arthur Neto e do seu vice Marcos Rotta.