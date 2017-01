Novo secretário da Seap diz que foco é evitar novas fugas e rebeliões no Amazonas

“É o maior desafio da minha vida até agora”. É assim que o tenente-coronel Cleitman Rabelo Coelho se refere à nova missão que enfrenta a partir desta sexta-feira (13), data que assume o cargo de titular da Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap). O governador José Melo exonerou Pedro Florêncio.

Cleitmam assume a Seap em um momento muito delicado do sistema prisional do Estado e, mesmo sabendo das dificuldades que irá enfrentar, o tenente-coronel afirma que vai trabalhar para corresponder às expectativas do Governo e da população.

“Mesmo em um momento difícil que o sistema prisional está passando, me sinto muito honrando de ter sido escolhido pelo governador para esta missão. Acredito, que a escolha é um reflexo dos 25 anos dedicado a Polícia Militar do Amazonas. Posso dizer que é o maior desafio da minha vida até agora, mas confio muito no desígnio de Deus. Vamos fazer um grande trabalho”, disse Cleitman.

No momento, o foco do novo secretário é evitar novas fugas e rebeliões, como as que aconteceram no dia 1° deste mês, onde 225 detentos fugiram das unidades do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat). Do motim, resultou um total de 64 mortes: 56 no Compaj e 4 na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa e 4, na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

“Sei que vou ter grandes desafios. Um deles é trabalhar para quer episódios iguais aos últimos não se repitam. Acredito que com dedicação e muito trabalho vamos dar uma resposta para a população, mostrar que cadeia não é lugar de baderna, porque quem manda nos presídios não é preso e sim o Estado”, destacou.

O novo titular da Seap falou ainda da expectativa em dar continuidade ao trabalho do agente da Polícia Federal, Pedro Florêncio. “Estou muito orgulhoso, vou me dedicar ao máximo na continuidade do trabalho do Pedro Florêncio que, para mim, é um excelente profissional” elogiou.

Formado na academia de Polícia do Ceará, Cleitman tem pós-graduação em gestão e direito de trânsito, especialização em choque, policiamento comunitário e tiro tático. O tenente-coronel tem 25 anos de corporação, nesse período já condenou os comandos de Policiamento de Área Norte (CPA-Norte) e (CPA-Leste), também coordenou os batalhões da Polícia Militar nos municípios de Manacapuru, Careiro Castanho e Rio Preto da Eva e foi diretor de trânsito do Manaustrans entre 2009 e 2012 na gestão do prefeito Amazonino Mendes. Atualmente, estava à frente do Comando de Policiamento Especializado (CPE), onde passou dois anos e meio.

Mara Magalhães

EM TEMPO