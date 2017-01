Novo secretariado será anunciado nesta sexta

O prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) anuncia, nesta sexta-feira (6), os nomes de seu novo secretariado, segundo informou ao EM TEMPO, na quarta-feira (4), pela manhã, durante o lançamento da campanha de vacinação contra o HPV em meninos.

Arthur confirmou, ainda, que manterá o atual secretário municipal de Finanças, Ulisses Tapajós, no cargo. Quanto ao seu líder na Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Elias Emanuel (PSDB) – cotado para assumir a pasta de Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh)– o prefeito optou pelo sigilo.

O secretário de Finanças Ulisses Tapajós já havia afirmado ao EM TEMPO que teria aceitado o convite de permanecer à frente da Semef, durante uma conversa que ele teve com o prefeito, no dia 18 de dezembro de 2016. Perguntado da confirmação de Ulisses à frente da secretaria, o prefeito diz que ele continuará pela capacidade que ele teve à frente da pasta, na gestão anterior. “Ulisses permanecerá pelo grande trabalho que ele fez”, disse Arthur.

Sobre a nomeação do vereador Elias Emanuel à Semasdh, o tucano preferiu manter em sigilo, afirmando que tudo será anunciado na próxima sexta feira.

“Sexta feira, irei comunicar a mudança. Haverá, sim, alterações e outras não, porque quero ter um secretariado forte”, afirmou Arthur.

Segundo informações de funcionários da Câmara, que não quiseram se identificar, o gabinete do vereador Elias já estaria sendo esvaziado e todos os seus pertences estariam sendo levados para a Semasdh. Caso ele realmente assuma a secretaria municipal, o seu suplente, Dante (PSDB), deverá ocupar a sua cadeira no Parlamento municipal.

“Eu venho acompanhando algumas ações da Semasdh para dar assistência às vítimas das chuvas que têm caído na cidade de Manaus, como líder do governo, fazendo um diagnóstico dessa situação e o colocando a par”, justificou Elias Emanuel.

Questionado se realmente estaria assumindo a pasta, o vereador Elias disse que não há o que declarar sobre isso, já que o prefeito ainda não oficializou. Além do vereador, outro nome que também deve ser anunciado é o do jornalista Marcos Santos, como secretário municipal de Comunicação. O vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB) também deverá assumir uma pasta voltada para a questão da mobilidade urbana e na implantação do Bus Rapid Transit (BRT), em uma possível fusão de secretarias.

Já os que possivelmente irão permanecer em cargos na Prefeitura de Manaus são os secretários de Saúde, Homero de Miranda Leão; de Educação, Kátia Schweickardt, e Procurador-Geral do Município (PGE), Marcos Cavalcanti.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO