Novo reforço do Palmeiras escapou de viagem à Colômbia por lesão

Contratado pelo Palmeiras para a próxima temporada, o meia Hyoran escapou da tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense graças a uma lesão adquirida nas últimas semanas. Fora da relação, o jogador se dirigiu à Arena Condá para se reunir com o restante dos funcionários e atletas que aguardam notícias mais concretas sobre o acidente com o avião do time na Colômbia.

O jogador, uma das revelações da Chapecoense na temporada, lesionou o joelho há duas semanas e se encontrava em estágio final de recuperação, como contou à reportagem do UOL Esporte o empresário Fábio Bleiter, que também agencia o zagueiro Rafael Lima, outro a escapar da viagem por se encontrar no departamento médico.

“Deus cuidou dos meus meninos. Eles não foram; estou arrasado e ao mesmo tempo grato a Deus porque eles estão com as suas famílias. Hyoran tinha uma lesão simples, não viajou mais por cuidado e precaução”, disse o agente, que conseguiu conversar brevemente com os dois atletas agenciados ainda na manhã desta terça-feira.

“Arrasados. Estamos todos arrasados. O presidente [Sandro Pallaoro] era um grande amigo, um homem de caráter. Uma das pessoas mais sérias que conheci nesse meio. Tratávamos sem papel assinado, com palavras de homens de caráter”, acrescentou.

“Sandro Pallaoro [presidente da Chapecoense] é um irmão que perdi. Perdi meu amigo; que Deus o abençoe”, complementou, arrasado, o agente.

Hyoran e Rafael Lima permaneceram no Brasil assim como outros sete atletas do grupo (Neném, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Martinuccio, Nivaldo e Cláudio Winck).

O meia-atacante Hyoran possui contrato assinado de quatro anos para reforçar o Palmeiras, atual campeão brasileiro, na próxima temporada. O jogador e Rafael Lima, ainda muito abalados pela tragédia, ainda não se pronunciaram.

José Edgar De Matos

Folhapress