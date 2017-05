‘Novo milagre’: abordado pela PM, mudo volta a falar

Outro “milagre” em menos de 24h ocorreu em Manaus durante ações da Polícia Militar. Um homem supostamente mudo voltou a falar, na noite desta terça-feira(23), quando os policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), fizeram uma abordagem. Camilo Wendel de Jesus Moraes, de 27 anos, foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas ocorreu na rua Lobo D`Almada, no Centro da cidade.

A situação inusitada ocorreu por volta das 22h, após os policiais observarem a atitude suspeita do suspeito. Eles o abordaram e Camilo ficou calado. Quando as autoridades policiais o questionaram, ele não respondeu nada e emitiu apenas sons. Os PMs desconfiaram do suposto mudo e não se deram por satisfeitos, eles mandaram o homem abrir a boca.

Camilo guardava um saco com 31 trouxinhas de entorpecentes, sendo 30 trouxinhas de oxi e uma de maconha, na boca e, por isso, fingiu que era mudo. Os policiais encontraram ainda R$ 10 no bolso dele.

Camilo foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi atuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Falso Cadeirante

O outro “milagre” aconteceu durante o patrulhamento dos policiais da 26ª Cicom, no Conjunto Cidadão 12, bairro Nova Cidade, na madrugada desta quarta-feira (24), quando cinco pessoas, incluindo o cadeirante, correram da abordagem.

A polícia informou que um denunciante informou que a gangue vendia drogas na vizinhança e que um deles se passava por cadeirante para despistar os policiais.

