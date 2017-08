Novo espaço para bronzeamento com fita é inaugurado em Manaus

A ideia do empreendimento surgiu pela falta de locais adequados para o bronzeamento com fita na capital – Fotos: Divulgação

Febre em cidades do Rio de Janeiro e do Nordeste, o bronzeamento natural com fita tem agradado cada vez mais mulheres que pretendem ficar com aquela marquinha sensual de biquíni e não têm tempo para ir à praia. No entanto, o processo requer cuidados específicos e acompanhamento de profissionais qualificados. E, além de elevar a autoestima das clientes, auxilia ainda o lucro de empreendedores de Manaus.

Pensando nisso, inaugura na próxima quarta-feira (6), às 8h, o mais novo espaço de bronzeamento natural de Manaus, o Bronze Bella Cor, localizado na rua 22, conjunto Jardim Versalles, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, onde o bronze simples é encontrado a R$ 60 e o completo R$ 80.

De acordo com uma das sócio-proprietárias, a fisioterapeuta Renata de Oliveira, a ideia do empreendimento surgiu pela falta de locais adequados para o bronzeamento com fita na capital. Segundo ela, a demanda é promissora.

Leia também: Manaus 40 graus: o bronze da fita chegou para ficar. Você sabe como é feito?

“Queríamos que as pessoas conhecessem o biquíni com fita e pudessem usufruir desse serviço de bronzeamento em um local com uma estrutura diferenciada, até porque o bronze com fita é algo que possui demanda em Manaus e a procura por lugares que oferecem o serviço é grande”, diz a fisioterapeuta Lauriê Renata de Oliveira.

O bronze simples é encontrado a R$ 60 e o completo R$ 80

Lauriê explica ainda que fez curso com a sócia, a gestora de empresas Lucinete Barros. “Pensamos em um empreendimento totalmente dedicado ao bem estar das clientes, além da segurança e da qualidade do serviço que oferecemos e por isso a preocupação de fazermos o curso de adesivagem do biquíni”, finaliza.

Processo

O processo de bronzeamento começa com a escolha do tipo de biquíni, tudo conforme o gosto da cliente. As mulheres passam por uma breve avaliação, onde a fisioterapeuta analisa o tom da pele e informa o tempo necessário que a pessoa ficará exposta ao sol, que varia de 40 minutos a 1 hora. Depois começa a adesivagem do biquíni e a cliente é encaminhada ao espaço de bronzeamento.

O antes…

Depois de expostas ao sol, profissionais do bronze passam produtos como bronzeadores, esfoliantes e hidratantes para o resultado desejado. Um jato de água é lançado sobre as clientes a cada 3 ou 5 minutos e então, começa o processo de monitoramento, com o oferecimento água gelada, sucos, e frutas. Ao fim, um processo de cuidados pós-sol é iniciado.

Exclusividade

O endereço do empreendimento também foi pensado para deixar a cliente à vontade como explica a sócio-proprietária Lucinete Barros.

“Infelizmente muita mulher ainda tem vergonha do seu corpo e nosso espaço foi planejado para que elas tenham 100 % de privacidade. Estamos em uma localidade que não possui prédios e isso facilita o conforto das clientes, que pretendem ficar ainda mais sensuais. Certamente nosso serviço é exclusivo”, detalha a gestora de empresas.

… depois

O preço dos serviços de bronzeamento varia de acordo com o tipo solicitado. O simples, onde há a adesivagem do biquíni, monitoramento e cuidados pós-sol, está R$ 60 e o completo, com adesivagem de biquíni, monitoramento, esfoliação, hidratação, banho de lua e cuidados pós-sol está R$ 80. No dia da inauguração do espaço Bella Cor contará com diversas novidades que vão desde a forma de pagamento a descontos especiais.

Leia também: Anitta causa alvoroço com bronze de fita durante gravação no Morro do Vidigal

Sucesso nacional

Recentemente, a funkeira de fama internacional Anitta também resolveu aderir ao bronze com fita. Na última semana ela foi flagrada usando a peça durante a gravação de um novo clipe, no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Assim como Anitta, Simone, da dupla com Simaria, Geisy Arrurda, Mulher Melancia e as ex-BBBs Cacau e Paulinha são só algumas das musas que vêm se rendendo ao método de bronzeamento natural perfeito.

Agendamentos de serviços podem ser realizados por meio dos números: 99218-1107/ 99347-9546 ou ainda, diretamente no perfil do Intagram @bronzebellacor_oficial.

Depois de expostas ao sol, profissionais do bronze passam produtos como bronzeadores, esfoliantes e hidratantes

Com informações da assessoria