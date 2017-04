Novo conselho reforça combate à homofobia

A luta contra a homofobia no Amazonas ganhou mais um reforço com a aprovação do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT (Cecod), a ser criado no âmbito do Poder Executivo. A proposta de lei nº 06/2017 foi aprovada, nesta quarta-feira (26), pelos deputados estaduais durante votação de matérias no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O objetivo é que o órgão colegiado seja de caráter permanente, com a finalidade de formular e propor diretrizes de ação governamental voltadas para o combate à discriminação e para a promoção e defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTT).

No momento da discussão em que os deputados justificavam seus votos a favor ou contra, os deputados José Ricardo (PT) e Luiz Castro (Rede) ponderaram a importância de se criar o conselho na defesa contra homofobia. Logo em seguida, o presidente do Legislativo estadual, David Almeida (PSD), que é adventista, afirmou não ser contra a causa LGBT ou qualquer religião, confirmando o seu voto a favor do projeto. Porém, ressaltou a importância de se criar também uma frente parlamentar de deputados evangélicos, que ele havia sugerido meses atrás.

Os deputados Carlos Alberto (PRB) e Wanderley Dallas (PMDB) – que também são evangélicos – apoiaram o discurso de David, mas optaram em votar contra a criação do conselho, alegando não ter conhecimento do teor do projeto enviado à casa. Na mesma linha, Francisco Souza (PTN) se absteve do voto por também não saber o fundamento da mensagem. Depois de vários discursos, o projeto foi aprovado por 12 votos, do total de 15 deputados que estavam presentes em plenário.

Assim que for sancionado pelo governador José Melo (Pros), o conselho atuará como instância permanente de controle social, integrando a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e garantirá a perenidade da análise, monitorada por meio de políticas públicas voltadas para o segmento social em questão por intermédio de representantes de órgãos, entidades e instituições do poder público e da sociedade civil organizada.

A composição será da seguinte forma: 50% do gênero masculino (gays, bissexuais e homens transexuais) e 50% do gênero feminino (mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e mulheres transexuais). O regulamento do processo de escolha das organizações que terão representantes no colegiado será elaborado pela Sejusc.

Poderão ainda participar das reuniões do conselho, mas sem direito a voto, um representante do Ministério Público do Estado (MPE); Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam); Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), Ordem dos Advogados do Brasil, seção Amazonas (OAB-AM); Conselho Regional de Serviço Social; aparelho formador (instituições públicas e privadas); Conselho Estadual de Psicologia; e Sindicato dos Jornalistas Profissional do Estado do Amazonas. A participação no conselho será considerada de serviço público relevante, não sendo remunerada.

PMs no Congresso

Outro projeto de lei aprovado ontem na Aleam, de autoria do Poder Executivo estadual, trata-se do que legaliza a cessão de policiais militares a serviço do Congresso Nacional, que havia sido retirado de pauta na semana passada por não haver detalhes na justificativa da mensagem, como quantitativo de oficiais e a limitação de legisladores federais. Dentre os 15 deputados presentes, a matéria recebeu uma abstenção, da deputada Alessandra Campêlo (PMDB).

Após o pedido dos deputados, o projeto foi colocado na pauta de ontem com uma emenda modificativa especificando a disponibilização de policias apenas para bancada do Amazonas. “A intenção nossa era colocar um policial para cada parlamentar. Porém, já há uma exposição do governo de não ceder mais. Os que estão lá vão ficar agora legalizados com esse projeto aprovado”, disse o relator, Adjunto Afonso (PDT).

A mensagem governamental promove a adequação que especifica a lei de nº 1.154, de 9 de dezembro de 1975, dispondo sobre o estatuto de policiais militares no Estado. Conforme a proposta, são considerados no exercício de função de natureza policial militar ou de interesse policial militar, os militares da ativa colocados à disposição do governo federal, da representação parlamentar federal e do Estado, de órgão como Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Aleam, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e das prefeituras municipais do Amazonas, que estejam no exercício da titularidade do cargo de secretário municipal, de dirigente de autarquia, fundação ou subsecretários.

