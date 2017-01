Novo Centro de Detenção Provisória será entregue em 2017

Com 81% das obras concluídas, o novo Centro de Detenção Provisório (CDP 2) será entregue em setembro de 2017 e está previsto para receber 571 detentos. A informação é da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Inicialmente, a data prevista para a entrega das obras – realizadas no quilômetro 8 da BR-174 – era junho de 2015. Mas, devido ao atraso no repasse de verba e outros fatores como o período chuvoso, a obra atrasou. Porém, segundo a Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap), o Governo já autorizou a transferência do dinheiro que falta para a conclusão dos trabalhos.

De acordo com a Seinfra, responsável pela fiscalização da construção, a obra está com 81% de seu cronograma físico pronto e teve o investimento de R$ 21,9 milhões, sendo R$ 11 milhões de verbas do Estado e o restante de recursos federais. A empresa responsável pela obra é a construtora Resina Engenharia e Arquitetura Ltda.

A estrutura prisional

O CDP 2 terá uma função muito importante para o sistema prisional do Estado. Uma vez pronto, será possível ‘desafogar’ as demais unidades prisionais da capital que, atualmente, estão superlotadas.

“A expectativa para a inauguração do CDP 2 é de que a unidade contribua para diminuir a superlotação existente nas demais unidades, especialmente após a desativação da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa”, informou a Seap.

A nova unidade prisional ocupa um terreno de 10 mil metros quadrados, cercado por um muro de concreto armado de seis metros para reforçar a segurança. O presídio terá oito blocos que irão comportar 102 celas individuais e coletivas para receber 571 detentos.

O CDP 2 também conta com área administrativa, salas para atendimento médico, tratamento de dependentes químicos, sala de ensino, visita íntima, área de lazer, refeitório, entre outros setores. Além disso, conta ainda com o projeto de acessibilidade em toda sua estrutura, com cinco celas adaptadas para detentos com deficiência.

“O CDP tem o objetivo de atender as recomendações do Departamento Nacional de Penitenciárias (Depen). E o desafio do Governo do Estado é executar a obra conforme o projeto arquitetônico, que visa construir sistema prisional mais seguro no Amazonas”, destacou a responsável pelo Departamento de Engenharia da Capital, Isabel Negoita.

Para evitar problemas com o abastecimento de água e energia, serão construídos dois poços artesianos de 150 metros cada, e também haverá dois geradores de energia com potência de 100 kVA.

Construído de alvenaria de concreto armado, o CDP passa por instalação das grades nas celas, pintura dos blocos, execução das instalações hidrosanitárias, revestimento do reboco, rede de esgoto, cobertura dos blocos com telha galvanizada.

Conforme a Seinfra, as celas receberão um material diferenciado, que contará com piso de concreto armado com acabamento de alta resistência, o que proporcionará mais segurança quanto as possíveis tentativas fuga por meio de escavação de túneis.

A reportagem tentou falar com o secretário da Seap, Pedro Florêncio, mas foi informada por meio da assessoria que o mesmo está viajando para resolver problemas pessoais.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO