Novo celular da Samsung chega às lojas nesta sexta

Os amantes de tecnologia estavam ansiosos por um novo celular e enfrentaram uma espera prolongada por mais de duas semanas de pré-venda. A marca coreana Samsung anunciou o lançamento do celular mais moderno do mercado, em Manaus, na noite de ontem (11). Top da linha de dispositivos móveis, o Galaxy S8 chegou em duas versões. Se depender dos representantes da marca, há toda uma expectativa em garantir a liderança nas vendas no segmento.

Se o intuito foi exibir tecnologia, o melhor aparato do novo aparelho, para começar, é a tela. Com 5,8 ou 6,2 polegadas (na versão

S8+), a aposta no display infinito é para fazer o usuário acreditar que a tela é ainda maior.

Como tamanho não é tudo, o usuário vai ter em mãos o gadget com 2.960×1440 pixels de resolução, turbinadas com a certificação da UHD Alliance como Mobile HDR, que garante cores vibrantes e contraste puro.

A proteção desse conjunto fica por conta de uma tela com revestimento Gorilla Glass 5, com proteção a riscos e quebra, outra aposta da marca.

Essas qualidades, garantem os fabricantes, permitem explorar melhor a sensação tecnológica entre os clientes: as fotografias.

Para garantir maior qualidade, foram instaladas câmeras frontais de 8 megapixels (mp) e traseiras de 12 mp, flash dual pixel e abertura de 1.7f, permite maior visibilidade em ambientes escuros, favorecendo o uso em situações distintas.

De acordo com o Gerente Regional de Vendas da loja InfoStore, Ari Castro, em Manaus, a filmagem é outro diferencial. “Temos um aparelho com capacidade de filmar em resolução 4k e funcionalidades de dois toques para acionamento da câmera”, explicou.

Novidades

As novidades do novo aparelho não param por aí. Amantes de música têm 64 GB de armazenamento interno padrão e possibilidade de expansão até 256 GB, por meio de cartão de memória, além de fones de ouvido com tecnologia da AKG, conhecida no mercado de áudio pela qualidade dos seus produtos. O espaço também pode ser utilizado para arquivos de vídeos, fotos, aplicativos e outras necessidades.

Nas versões S8 e S8+, os aparelhos passam a contar com tecnologia dual chip, ou seja, dois chips diferentes podem ser usados simultaneamente. Para finalizar o pacote de novidades, o aparelho vem com segurança reforçada por sensores de impressão digital e de íris para desbloqueio do celular.

“Tudo isso faz a diferença na hora da venda”, afirmou a gerente de RH e administrativo da InfoStore. “A confiabilidade da marca, somada às novidades oferecidas nessa nova versão, elevaram as vendas em quatro vezes se comparadas à versão anterior, o S7”, conta a gerente.

O Galaxy S8 vai ser o primeiro com a assistente pessoal com voz, “Bixby”.

Raphael Sampaio

EM TEMPO