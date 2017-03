Novo caso de meningite viral registrado no interior

Um caso de meningite viral foi registrado na cidade de Parintins (369 quilômetros de Manaus), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Ainda segundo o órgão, a pessoa afetada é Rodrigo Serrão e ele teve o diagnóstico fechado com exames laboratoriais específicos realizados pela Fundação de Medicina Tropical (FMT-AM) .

A secretaria informou que uma equipe composta por profissionais da Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica, Programa Nacional de Imunização e Atenção Básica foi enviada à Agrovila de São João Mocambo para a realização de bloqueio vacinal e quimioprofilaxia (utilização de antibiótico) de pessoas da família e de convívio do morador após ele ter sido internado no Hospital Jofre Cohen ainda com suspeita da doença com sintomas como intensa cefaleia (dor de cabeça), febre há vários dias e rigidez de nuca.

No local, também foram visitadas 20 famílias e imunizadas 10 crianças entre 3 meses a 13 anos. Foi realizada a quimioprofilaxia em 13 adultos e 7 crianças (com idades entre 9 meses e 10 anos).

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, a meningite pode ser transmitida em decorrência de aglomeração de pessoas em um mesmo domicílio, umidade, más condições de higiene, baixa imunidade ou traumas na região cervical e craniana, uma vez que o micro-organismo ataca as meninges, membranas protetoras do cérebro e do sistema nervoso central. “As ações são preventivas evitando que outras pessoas possam ser acometidas pela patologia”, salientou.

A meningite poder ser causada por 3 tipos de microorganismos: bactérias, fungos e vírus. A forma mais grave, com alta patogenicidade, é a meningite meningocócica causada pela bactéria Neysseria meningiditis.

