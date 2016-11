Novo cadastro beneficiará pescadores do Amazonas

Até 17 mil pescadores do Amazonas que estavam com carteiras pendentes neste ano poderão receber o retroativo do seguro-desemprego do pescador artesanal após março de 2017. A informação foi repassada pelo Sindicato dos Pescadores do Estado do Amazonas (Sindipesca-AM) nesta quinta-feira (24).

Na oportunidade foi confirmado que, nesta atual temporada do seguro-defeso, até 70 mil pescadores estão com o pagamento do benefício garantido. O pagamento, que começará a ser feito em dezembro, vai injetar quase R$ 246, 4 milhões na economia local.

Cadastro

De acordo com o presidente do Fepesca-AM, Ronildo Palmere, neste ano, 17 mil pescadores perderam o período de recadastramento e outros 13 mil tiveram a carteira cancelada definitivamente por irregularidades. Porém, depois de ir a Brasília, na última semana, o grupo de líderes sindicais representativos da categoria conseguiu negociar com o Ministério da Agricultura Pecuário e Abastecimento (Mapa) que seja feito um novo recadastro geral dos pescadores de todo o Brasil começando do zero. Serão canceladas todas as carteiras para fazer um novo recadastramento geral.

A medida vai beneficiar esses 17 mil pescadores que estavam com a carteira suspensa e não poderão receber dentro do período normal do defeso – de 15 de dezembro à 15 de março de 2017.

Depois de se recadastrarem, esses trabalhadores irão receber já a partir de março as quatro parcelas de uma vez. No total, o Amazonas conta 94 mil pescadores cadastrados, mas destes apenas 70 mil devem receber o benefício dentro do prazo normal. “Após isso, a carteira será reativada caso seja realmente um pescador e já estará de volta ao sistema para receber mesmo após do fim do prazo de pagamento. Os pescadores receberão as parcelas de uma vez só”, disse.

O seguro-defeso iniciou a recepção das solicitações ainda no mês de outubro com a ajuda das associações, colônias e representações.

Ao mesmo tempo, a gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social no Amazonas (INSS-AM) anunciou o processamento de 9 mil carteiras de pescadores de 19 municípios em menos de 72 horas e, até o fim do dia de ontem (24), pretendia chegar à 13 mil.

Devem ser processados até o fim do exercício atual, aproximadamente, 70 mil carteiras. A celeridade foi possível com a formação de uma equipe especial de servidores de outros estados que se juntaram aos do Amazonas para processar os requerimentos locais.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO