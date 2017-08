Novo aumento leva gasolina a atingir R$ 4,50 em postos de Manaus

A maioria dos postos de Manaus que aumentaram mais uma vez o valor do litro da gasolina comum está cobrando na bomba o valor de R$ 4,25 – Michael Dantas

Com um novo aumento, o preço da gasolina em Manaus chegou esta semana a uma diferença de preço de quase R$ 1 em postos espalhados pela cidade. Nas zonas Leste e Sul, o consumidor pode encontrar o menor preço praticado, nos postos Mucuripe, que chega a R$ 3,29. Enquanto que os valores mais caros podem ser encontrados por até R$ 4,50, já nas zonas

Centro-Sul e Norte.

O presidente do Sindicato das Empresas do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, disse que as distribuidoras “dão o norte” do preço. Mas, segundo ele, nesta semana, algumas distribuidoras cessaram os descontos que estavam dando, o que encareceu novamente o preço em vários postos da cidade. “O mercado está cada vez mais oscilante. Uma hora está para baixo, outra para cima”, avaliou.

Na atual cotação do mercado, Dantas explicou que o preço normal a ser praticado na cidade de Manaus seria de R$ 4,25 até R$ 4,50. “Essa variação já deveria existir antes, mas, por conta da parceria entre os postos e as distribuidoras, o preço continuava abaixo de R$ 4 nos últimos dias. Agora, algumas já cancelaram os descontos e o preço voltou à média de entre R$ 4,25 a R$ 4,40, como temos observado”, detalhou.

Por outro lado, mesmo com a maioria dos postos aumentando os valores, alguns estabelecimentos ainda apostam no valor mais barato para continuar atraindo a clientela, como é o caso da rede de postos Mucuripe, com presença forte nas zonas Leste e Sul da cidade. Na unidade da avenida Carvalho Leal, esquina com a avenida Humaitá, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, a gasolina atualmente custa R$ 3,39, com venda apenas no dinheiro.

Outro posto que também vende gasolina mais barata é outra unidade do grupo, localizada já na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, na mesma zona. Na bomba, o preço mais barato encontrado é R$ 3,29, mas também apenas para vendas em dinheiro. O gerente do estabelecimento, Paulo Moraes, informou que esse preço está sendo praticado há duas semanas e desde quando reduziu o valor, o movimento dobrou e a vendas melhoraram 50%.

Oneroso

O preço mais caro, que ainda continua predominando na maioria dos estabelecimentos da capital, foi encontrado por R$ 4,25, principalmente em postos das zonas Norte e Centro-Oeste, como é o caso do posto Equador, localizado na rotatória do conjunto Eldorado, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul.

O autônomo Jânio Garcez, 33, notou que está mais difícil achar gasolina barata, porque os postos já aumentaram o valor. “O preço aumentou demais. Se comparado ao valor que estava antes, é quase R$ 1 de aumento. Do jeito que está a situação do país, tantos trabalhadores desempregados, sem dinheiro, ainda aumentam a gasolina, é um absurdo. Quem precisa trabalhar com o carro sai no prejuízo”, reclamou.

Joandres Xavier

EM TEMPO