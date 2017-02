Novo Aripuanã: mulher melhora e, após alta, ficará detida em Manaus

A dona de casa Lucinete da Costa Gama, 30, teve melhora no quadro de saúde e já respira sem a ajuda de aparelhos, mas continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Queimados do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Lucinete está grávida de três meses e é suspeita de atear fogo em uma casa e causar a morte de um menino de dois anos, na última terça-feira (7) no município de Novo Aripuanã (a 277 Km da capital).

Segundo a assessoria do 28 de agosto, a mulher passou por exames obstétricos que comprovaram que o bebê está bem e não corre risco de morte. Lucinete teve queimaduras de segundo grau e profundas, inclusive em vias aéreas. Ela teve cerca de 20% do corpo queimado.

Após receber alta média, Lucinete deve ficar em duas das unidades prisionais de Manaus. A mulher corre risco de morte se voltar para Novo Aripuanã.

Além da criança que morreu, outras seis pessoas ficaram feridas. O crime revoltou os moradores do município que invadiram a 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde Lucinete estava e atearam fogo em uma das celas. A mulher foi atingida pelas chamas.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, Lucinete ateou fogo na residência por ciúmes de um homem. Segundo o delegado Mariolino Brito, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Lucinete incendiou o imóvel com a intenção de matar uma mulher, de quem era rival.

As duas mulheres, conforme o delegado, eram amantes do mesmo homem. Ao descobrir o outro caso, Lucinete tentou matar a rival. A ‘rival’ de Lucinete e o homem com quem as duas tinham um relacionamento amoroso serão ouvidos pela polícia.

Ainda conforme Mariolino Brito, as pessoas que atearam fogo na delegacia, com a intenção de matar a mulher já foram identificadas e serão autuadas por dano ao patrimônio público e privado.

EM TEMPO