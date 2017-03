Novo apagão afeta bairros de Manaus nesta quinta

Um novo ‘apagão’ atingiu alguns bairros de Manaus durante o dia desta quinta-feira (23). O fato aconteceu há menos de 24 horas após o blecaute que deixou a capital amazonense às escuras na noite de quarta (23). A nova interrupção do abastecimento de energia foi, novamente, alvo de comentários de internautas nas redes sociais, que reclamaram, principalmente, da demora para o restabelecimento.

Moradores do Novo Aleixo, Nova Cidade, Cidade Nova, Japiim, Torquato Tapajós e Flores são alguns dos locais que ficaram sem o fornecimento de energia. Em algumas localidades, o problema durou entre 20 minutos até uma hora. Há relatos que em algumas áreas do Nova Cidade, o problema se prolongou pela tarde.

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou, que nesta manhã, foram necessários serviços e revisão com equipe de Linha Viva para conclusão do serviço. Na ocasião, por segurança, pequenos trechos foram desligados, tendo normalizado às 10h20min o fornecimento de energia nestas áreas.

Governador

Em reunião em Brasília, o governador do Amazonas, José Melo, foi para uma reunião em busca de investimentos para resolver a questão do fornecimento de energia no Estado. Ele explicou que os recursos já estão consignados no orçamento deste ano e espera que sejam liberados o mais rápido possível.

“Vim pedir para que sejam executados os serviços que precisam ser feitos para concluir o trabalho dentro da cidade de Manaus. Assim vai poder permitir que a energia que é gerada em Tucuruí possa ser plenamente aproveitada na cidade. Vamos acompanhar porque é um problema muito sério. Uma fábrica parada durante 3 horas representa, tanto um prejuízo para ela, como para o povo do Amazonas”, disse.

Apagão na noite

Os bairros das Zonas Norte, Sul e Leste ficaram sem energia elétrica, na noite desta quarta (22). Os consumidores, que foram pegos de surpresa, utilizaram as redes sociais para relatar o fato.

Na ocasião, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou, por meio de nota, que a falta de energia aconteceu devido a uma “ação de proteção do sistema às 20h37”. Informou ainda que a equipe técnica da concessionária trabalhou para que o sistema fosse recomposto o mais rápido possível, e que às 23h55 foi iniciada a recomposição do sistema, restabelecendo 100% da carga.

Cidade Nova, São José, Armando Mendes, Zumbi, Praça 14 de Janeiro, Santa Etelvina, Novo Israel, Colônia Terra Nova, Tarumã, Parque São Pedro, Cachoerinha, Morro da Liberdade, Santa Luzia, São Lázaro, Rio Piorini, Nova Cidade e Monte das Oliveiras foram alguns dos bairros afetados.

Manoela Moura

EM TEMPO