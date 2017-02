Novo amistoso beneficente vai contar com duelo entre José Aldo e Ronys Torres

A Arena da Amazônia será novamente palco de um jogo beneficente no dia 4 de março. O adversário do time ‘Amigos do José Aldo’ será o grupo formado pelos amigos do, também amazonense, Ronys Torres. O anúncio foi feito pelo dono do cinturão do peso-pena do UFC, na manhã desta segunda-feira (20), na sede do Governo, na Zona Oeste de Manaus.

Em sua terceira edição, o jogo ‘Amigos do José Aldo’ já entrou no calendário esportivo da cidade de Manaus.

O jogo amistoso tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados às organizações da sociedade civil atendidas pelo Fundo de Promoção Social (FPS), do Governo do Estado.

Além disso, junto com a competição, será realizada a campanha ‘Doação Show de Bola’ para incentivar a doação de sangue. Quem for doar, vai ganhar, em troca, um ingresso para o jogo.

“Estou feliz com essa edição. Nosso maior objetivo é ajudar o próximo. Sei que faremos uma partida muito bonita”, disse José Aldo.

Ingressos

Para assistir ao jogo, o torcedor poderá trocar um quilo de alimento não perecível a partir desta quinta-feira (23). O ingresso ainda pode ser obtido por meio da doação de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul da cidade.

Outras edições

Em 2015, na primeira edição do evento, os amigos do lutador enfrentaram os amigos do jogador Delmo. Em 2016, a competição teve como oponente os ‘Amigos do Pizzonia’.

A primeira dama do Estado, Edilene Gomes de Oliveira, é a madrinha do evento.

Mara Magalhães

EM TEMPO