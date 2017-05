Nove pessoas são presas e um adolescente apreendido em Operação ‘Capital Segura’

Nesta quarta-feira (31), duas pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão preventiva por crimes distintos e mais sete foram presas em flagrante. Um adolescente foi apreendido durante a operação “Capital Segura 3”, nas zonas Norte e Sul da capital.

Ao longo da operação foram cumpridos no Conjunto Residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona Norte, 11 mandados de busca e apreensão, que resultaram nas prisões, em flagrante, de duas pessoas e na apreensão de um adolescente. Também na zona Norte foram presos dois homens em cumprimento a mandados de prisão preventiva.

Na zona Sul foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, que resultaram nas prisões de cinco homens por crimes distintos, nos bairros Colônia Oliveira Machado e Morro da Liberdade.

Materiais apreendidos

Durante a operação os policiais civis apreenderam um revólver calibre 32, com a numeração raspada; cinco munições intactas de calibre 32, aproximadamente 200 trouxinhas de drogas, entre maconha e oxi; duas porções grandes de maconha, R$ 600 em espécie, uma motocicleta com restrição de roubo, modelo CG 150 Fan, de cor vermelha e placa clonada, além de um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falsificado.

Luan de Oliveira Soares, 25, preso na zona Norte em cumprimento a mandado de prisão preventiva, é apontado como participante de roubo a Escola Estadual Octávio Mourão, situada na Rua Doutor Moacir Silva, antiga Rua Amazonino Mendes, no bairro Santa Etelvina. No dia do crime Luan e comparsas invadiram o centro de ensino e roubaram aparelhos celulares de estudantes e funcionários do lugar.

Joserlan Oliveira da Silva é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na invasão “Paraíso Verde”, localizada na área do Conjunto Residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona Norte.

Williams Venâncio da Silva estava sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cidade Nova. Dois comparsas de Williams foram presos pela equipe de investigação do 6º DIP no dia 13 de janeiro deste ano. Na ocasião, com eles foram apreendidos cinco tabletes de maconha do tipo skunk, que, de acordo com os dois infratores, pertenciam a Williams, que conseguiu fugir durante a abordagem policial.

Desdobramento: Luan e Williams serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). As outras sete pessoas presas em flagrante serão levadas para a Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul.

A ação envolveu policiais civis lotados na 1ª Seccional Sul, 2ª Seccional Norte e 5ª Seccional Centro-Sul, Distritos Integrados de Polícia (DIPs) situados nas áreas de abrangência das referidas Seccionais, Delegacia Especializada em Captura e Polinter (DECP), Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) e Delegacia Especializada em Crimes contra a Fazenda Pública Estadual (DECCFPE).

Com informações da assessoria