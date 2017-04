Nove pessoas são presas e 73 motos apreendidas em Lábrea

Até a madrugada deste domingo (9), nove pessoas foram presas e 73 motos foram apreendidas durante Operação Tolerância Zero’ realizado no município de Lábrea (distante a 702 Km de Manaus). A ação foi comandada pelo tenente Laurenio Silva da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), visando maximizar o efeito das ações de segurança pública.

As equipes atuaram nas principais vias de entrada e saída do município, e nos demais bairro da cidade. Na ocasião, foram apreendidas motos com documentos atrasado e condutores sem habilitação e sem capacete. Estabelecimentos também foram fiscalizados, sendo três boates. Em uma delas foram encontrados três adolescentes.

Entre os presos estão: Jones Matias de Paula, Edinaldo Roseno Moreira, Elismar Carneiro Gonzaga, Francisco Eduardo da Silva, Marques de Andrade Lima Neto, Antônio Gomes Soares, Francisco de Assis Carneiro, Júnior Pães Ferreira, José Antônio Rodrigo de Oliveira. Os motivos variam desde embriaguez ao volante e até furto.

As ações devem ser recorrentes em Lábrea.

Com informações da assessoria