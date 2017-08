Nove pessoas desaparecem no rio Amazonas após colisão entre navio e balsa

Ao menos nove pessoas estão desaparecidas -foto: Reprodução

Ao menos nove pessoas estão desaparecidas após grave acidente entre um navio transportador de contêiner e uma balsa da empresa Bertolini, que colidiram na madrugada desta quarta-feira (2) no Rio Amazonas, entre as cidades de Juruti e Óbidos, no Estado do Pará.

Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 4h, as embarcações seguiam em sentido contrário e se chocaram na lateral. 11 tripulantes estavam na balsa, duas pessoas conseguiram se salvar. A balsa teria naufragado e nove dos passageiros, que possivelmente estariam dormindo em cabines da embarcação, estão desaparecidos.

As vítimas foram identificadas como: Dick Farney de Oliveira, Darcio Vâncio Rego de Sena, Carlos Eduardo Bueno de Souza, Cleber Rodrigues Azevedo, Ivan Furtado da Gama, Wandel Ferreira de Lima, Cesar Lemos da Silva, Euclinger Silva da Costa e Juraci dos Santos Brito.