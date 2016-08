Nove jogadores são dispensados do Rio Negro

O departamento de futebol do Rio Negro informou através de sua página oficial, o desligamento de nove atletas. O clube iniciou o certame com 28 jogadores e agora utilizará elenco reduzido, com 19 jogadores. Na estreia do Galo no Barezão, na semana passada, o time da Praça da Saudade sofreu derrota por 1 a 0 para o rival Nacional.

Em reunião ocorrida na tarde desta quarta-feira (31), na Sede Social do Rio Negro, o gerente de futebol alvinegro, Jofre Santos, confirmou as saídas de Carlos Henrique e Fabinho Pedalada. Os outros sete atletas não tiveram seus nomes informados, pois não haviam assinado contratos e não tiveram rescisões.

A assessoria do clube classificou os que continuarão no elenco profissional: Pablo, Jauci, Márcio, Alan Caruaru, Fernandinho, Paulo César, Caio, Rian, Washington, Geraldo, Abuda, Alan Bahia, Victor e Fabinho. O técnico do Galo, Aderbal Lana, contará com as ‘pratas da casa’ Lohan, Rafael, Elivelton, Samuel e Djalma.

Campeonato Amazonense

Sem pontos no certame, as representações de Rio Negro e Nacional Borbense se enfrentarão às 18h do próximo dia 8. O duelo será disputado no Estádio da Colina, Zona Oeste, e válido pela terceira rodada do Campeonato Amazonense 2016.

Com informações de assessoria