Novas tecnologias são importantes durante o processo de alfabetização

No Dia Internacional da Alfabetização, que acontece nesta sexta-feira (8), os professores avaliam os benefícios e o impacto das tecnologias no ensino. Com essa forte presença de objetos como tablets, celulares e jogos eletrônicos, no dia-a-dia das crianças, a forma de alfabetizar tem se modificado nas escolas, diferente de outras épocas em que a lousa, o caderno e o lápis eram os principais instrumentos para ensinar a ler e escrever.

Segundo a educadora e presidente do Sindicato das Escolas Privadas do Amazonas (Sinepe/Am), Elaine Saldanha, as crianças estão indo para a escola com uma visão de mundo muito mais ampliada.

“Hoje, a criança tem contato, antes mesmo de ir para a escola, com computadores, tablets e outros objetos tecnológicos. A gama de conhecimento que levam de casa influencia diretamente no processo do ensino da leitura e da escrita”, explicou.

Ela ressalta que, com os aparelhos tecnológicos, as crianças têm contato com letras, números e imagens, antes mesmo de irem para a escola.

“Muitos pais se surpreendem quando a criança pega o controle remoto da televisão e sabe ligar, desligar e mudar os canais. Eles memorizam os símbolos e associam com a ação que aquele ato de apertar determinado botão gera”, acrescenta.

Tecnologia com método de aprendizagem na leitura

A tecnologia tem papel importante durante o processo de alfabetização. “Enquanto estão mexendo em um computador ou tablet, as crianças desenvolvem a concentração e o raciocínio lógico. Isso contribui com a aprendizagem da leitura e da escrita”, detalhou.

A coordenadora de Ensino Fundamental do Colégio Martha Falcão, Ana Gláucia Claudino, destaca que o papel da escola é aproveitar o conhecimento que a criança leva de casa e trabalhar isso de forma organizada.

“Com a tecnologia, nós rompemos com a forma de alfabetização tradicional, mas isso não significa que o formato antigo de ensinar deva ser esquecido. É preciso utilizar as informações que criança possui e transformar em conhecimento formal, de forma lúdica e prazerosa”, frisou.

Gláucia reforça que a alfabetização é um momento fantástico de descoberta do mundo para as crianças. Nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo, lúdico e também muito atrativo.

Conforme a coordenadora, os professores precisam estar preparados para essa nova forma de trabalhar. “O professor precisa ter domínio das novas tecnologias para aplicar em sala de aula, de forma a contribuir com a aprendizagem do aluno”, destacou

