Novas tecnologias devem melhorar serviços da Oi

Rio de Janeiro – A melhora na interação e a facilidade de uso dos serviços por parte dos clientes são metas da operadora Oi, com o lançamento de duas novas ferramentas ontem (3), no Rio de Janeiro. As novidades fazem parte de um investimento de, aproximadamente, R$ 4,7 bilhões, que foi feito apenas em 2016, representando crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

De um lado, a empresa apresentou o Técnico Virtual, que promete revolucionar a manutenção a longa distância, e, do outro, a ferramenta Ativação Digital de equipamentos em campo, que otimiza a instalação de roteadores.

Região

A reformulação da companhia, centrada na digitalização operacional para os mais de 65 milhões de clientes em todo Brasil, também conta com otimização de estrutura para a região amazônica.

O gerente de Operações da Oi, José Cláudio Moreira, explicou que apenas nos últimos quatro anos, a companhia mapeou e integrou os centros e localidades, como o Amazonas, culminando recentemente no fim da primeira fase de investimentos de modernização e atualização tecnológica chamada backbone, que está orçada em R$ 4,7 bilhões.

José Cláudio informou também que a companhia trouxe para dentro do Brasil os servidores de grandes empresas, como Google e WhatsApp, o que gerou um incremento de velocidade média de banda larga especialmente na Região Norte. “Essa modernização permite que a empresa tenha maior tráfego de dados e maior número de acessos na rede local”, explicou.

Na opinião de José Cláudio, a Região Norte precisa ter abordagem especial no quesito de infraestrutura, não somente da Oi como de todas as operadoras. “O trabalho continua para aumentar a malha da backbone oferecida nessa região”, salientou. Ao longo de 2017 e 2018, serão lançadas todas as ferramentas do ciclo anunciado.

Técnico Virtual

A nova ferramenta que está dentro do aplicativo Meu Oi, já em operação, dá autonomia e maior comodidade para ao cliente identificar e realizar a maior parte dos reparos em todos os serviços da Oi, seja TV, internet ou telefonia, sem precisar ligar para o atendimento ao cliente. Com essa nova ferramenta a companhia espera que, já no segundo semestre deste ano, ao menos 40% dos problemas registrados pelo suporte técnico ao cliente sejam resolvidos antes pelo Técnico Virtual.

Ativação Digital

A ferramenta de Ativação Digital permite a configuração do roteador do cliente via aplicativo ou pela web de forma automatizada. Desde seu lançamento, no fim do ano passado até os dias atuais, já foram feitas 11 mil instalações com a Ativação Digital.

Essa nova tecnologia da Oi possibilita que os técnicos da companhia realizem um trabalho que antes levava até duas horas, em um tempo mínimo de cinco minutos apenas. A companhia ressalta que essa facilidade de operação para os funcionários traz ganhos para a produtividade que reflete em todo o círculo virtuoso de vantagens até chegar ao cliente.

Joandres Xavier

EM TEMPO