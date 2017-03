Novas opções de doces para a Páscoa incluem sabores diferentes

Quem passar pelo Atelier Talita Avelino durante as próximas semanas vai encontrá-lo todo decorado para o período de Páscoa. A decoração está presente desde a entrada, com pegadas de coelho, e inclui também coelhos de pelúcia na vitrine, que lembram o aspecto lúdico do momento.

Entre as novidades que foram preparadas por Avelino para este ano, estão o ovo torta de limão, ovo pipoca caramelizada, praliné de chocolate crocante com nutella e, ainda, o ovo maltado de brigadeiro com ovomaltine. Também estão disponíveis ovos nas combinações bolo de coco banhado em chocolate, biscoito Oreo com nutella, brownie, casadinho, brigadeiro branco e preto e bem-casado, que leva doce de leite.

Para os que não são adeptos dos ovos de chocolate, há opções como pão de mel, pirulitos, cones de chocolate em formato de cenoura e Oreo banhados em chocolate. A loja, que fica na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul, oferece embalagens padronizadas que levam de quatro a 50 doces variados.

Infantil

Uma parte do trabalho realizado por Talita Avelino nesta época do ano é direcionada às crianças. São confeccionadas cestas personalizadas com temáticas de super-heróis e outros personagens de filmes e desenhos animados, como Shopkins, Transformers, Pokémon, Mario Bros, Doutora Brinquedos, Patrulha Canina e Frozen.

As crianças intolerantes à lactose não ficarão de fora. Este ano, a chef está preparando, sob encomenda, cestas com bolos de milho e cenoura, sem a cobertura de chocolate, além de biscoitos, para atender esse público. “Não são produtos industrializados. Tudo será produzido aqui”, afirma.

As encomendas das delícias de Páscoa podem ser feitas diretamente no Atelier Talita Avelino, com antecedência de até 24 horas. O estabelecimento funciona de segunda a sábado, de 13h às 19h.

Talita Avelino é quase uma alquimista do mundo dos chocolates. Formada em hotelaria nos Estados Unidos e em gastronomia em São Paulo, ela atuou na área de confeitaria do requintado restaurante D.O.M., com o chef Alex Atala, na capital paulistana, e, ao retornar a Manaus, montou o atelier que leva seu nome.

Há dez anos, quando começou a trabalhar com chocolate belga como matéria-prima, tinha que comprar muitos materiais de fora. Com o tempo e acesso mais fácil, foi se especializando em chocolates com cursos em Paris.

Laize Minelli

EM TEMPO