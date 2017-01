Novas mortes são registradas em presídio de Manaus

Detentos foram mortos, na tarde desta segunda-feira (2), dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus. A assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a informação, mas não divulgou o número de mortos.

Pelo menos três detentos foram decapitados, segundo um policial militar, que não quis se identificar e que está no presídio. Entre os mortos pode estar o taxista Paulo Henrique dos Santos Lagos, 27, que foi preso em flagrante com mais de 200 quilos de entorpecentes no último dia 23 de novembro.

Em uma foto divulgada pela fonte do EM TEMPO é possível ver o corpo, que seria de Paulo, com a cabeça decapitada e uma das pernas cortada. A Seap não confirmou a morte do taxista e nem os nomes dos demais mortos.

