Novas audiências devem definir futuro da Santa Casa

Duas novas audiências públicas foram solicitadas pela Associação de Cultura do Amazonas (Aceam) ao Ministério Público do Estado (MPE) e a Assembleia Legislativa (Aleam) para decidir o destino da Santa Casa de Misericórdia. Uma ação social também deve ser realizada, na frente do prédio histórico, no dia 17 de dezembro.

Nesta sexta-feira (2), vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e representantes de diversos órgãos participaram de um encontro onde foi solicitada a troca da comissão interventora, que está responsável pela Santa Casa há dois anos, além da investigação sobre o paradeiro dos equipamentos do antigo hospital e uma avaliação sobre a situação atual do prédio.

A Frente Parlamentar de Apoio à Santa Casa de Misericórdia da Câmara vai encaminhar ao MPE uma solicitação oficial para saber qual a situação real do prédio. Representantes da comissão interventora informaram que o levantamento já está sendo realizado por um grupo de arquitetos e deve ser entregue em um prazo de 20 dias.

Ação Social

Segundo a presidente da Aceam, Rosa dos Anjos, 45, a ação social e cultural contará com a participação de atrações musicais, durante todo o dia, corte de cabelo gratuito e atendimento médico e odontológico feito pelas Forças Armadas (Marinha e Exército Brasileiro) na frente da Santa Casa de Misericórdia.

“Os artistas vão tocar e cantar de graça no dia da ação, que também vai oferecer cursos profissionalizantes aos moradores de rua, que utilizam o local como moradia. Não adianta tirar essas pessoas de lá sem proporcionar uma nova perspectiva de vida”, relatou.

Ainda segundo Rosa dos Anjos, esculturas de anjos serão fabricadas pelos artistas plásticos e artesões amazonense para ornamentar a frente do prédio, onde será realizada uma peça teatral natalina.

“A sociedade civil pode participar indo ao local no dia do evento e oferecendo doações, como: materiais de limpeza e mudas de flores e plantas para reformarmos o jardim da Santa Casa. Não adianta só fazer comentários indignados nas redes sociais, tem que arregaçar as mangas e unir as forças com a gente para lutar pela sobrevivência desse patrimônio histórico”, pontuou a presidente da Aceam ao fazer o convite para a população.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO