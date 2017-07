Novas ações culturais atraem interesse da população e de turistas em Figueiredo 

Os eventos chamaram a atenção dos moradores – fotos Diego Cascaes e Kleber Brasil

Centenas de pessoas, entre turistas e moradores, se reuniram na Praça da Cultura e no Parque do Urubuí, em Presidente Figueiredo, neste fim de semana, para acompanhar as atrações musicais trazidas pelos projetos Praça Musical e Verão Urubuí, realizados pela prefeitura do município.

Desde a última sexta-feira até domingo, os locais foram palcos de shows de artistas regionais. Nesse momento de estreia, o destaque ficou por conta do som transcendente do grupo Gaponga, projeto do cantor, compositor e poeta Celdo Braga, que se apresentou no sábado. A vocalista Sofia Amoedo encantou o público com sua voz suave e precisa, embalada pelos instrumentos musicais orgânicos, confeccionados com cuias e outras matérias-primas da floresta.

A apresentação ocorreu na Praça da Cultura e deve se repetir nas próximas semanas. Na oportunidade, Celdo Braga também elogiou o projeto, afirmando que a prefeitura está valorizando “a verdadeira vocação do município para a cultura e para o turismo”.

Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Figueiredo, o Parque do Urubuí atraem centenas de pessoas de pessoas

Os eventos chamaram a atenção dos moradores, que antes não contavam com espaços fixos destinados a eventos artísticos, como explica o secretário de Cultura, Walter Yallas. ”

A Praça da Cultura estava abandonada, mas agora é palco de eventos musicais e principal lugar de diversão das famílias. Nosso propósito, além de incentivar a cultura e promover entretenimento às pessoas, é fomentar a economia no município, gerando mais emprego e renda”, disse.

Os eventos é forma de incentivar a cultura e promover entretenimento às pessoas

A proprietária do lanche Kikão MasterChef, Eva Dilma Pereira, parabenizou a atual gestão pela iniciativa, que atraiu mais clientes para a praça, que é cercada de pontos comerciais. “Eu só tenho a agradecer a prefeitura por essa ‘alavancada’ no turismo. O projeto também dá oportunidade para os músicos daqui da cidade divulgarem seus trabalhos”, afirmou. Na Praça, ainda se apresentaram os cantores Jamerson Silva, o DJ Pop Som, Filho & Banda e o grupo Pagode Frente de Casa.

No Parque do Urubuí, centenas de pessoas se concentraram no domingo para acompanhar os cantores e bandas locais que fizeram shows durante a manhã e tarde. Além das apresentações, uma série de atividades esportivas foi realizada no local como voleibol, futevôlei, tênis de mesa, queimada, hidroginástica e zumba.

Com informações da assessoria

