Nova turnê do ‘Show do Bita’ será apresentada no Teatro Manauara

O Teatro Manauara será palco da mais nova turnê do ‘Show do Bita’, trazendo as novas músicas do fenômeno infantil ‘Mundo Bita’ que continua fazendo sucesso com as crianças. Em Manaus, o show será no próximo domingo (23), em sessões às 15h e 17h.

Com o lançamento do quarto DVD do Mundo Bita – Bita e o Corpo Humano –, agora em outubro, o ‘Show do Bita’ passou por uma atualização, com novas músicas, diálogos e personagens. O espetáculo continua com a cantora Flora, que conquistou o carisma da plateia e ganha cada dia mais fãs pelo Brasil. O repertório do show agora passa a contar com 14 músicas selecionadas dos quatro DVDs: ‘Bita e os Animais’, ‘Bita e as Brincadeiras’, ‘Bita e o Nosso Dia’ e ‘Bita e o Corpo Humano’.

“Procuramos atualizar o ‘Show do Bita’ mantendo sempre o clima de alegria, alto astral e incrementando a participação do público, que é muito ativo e conhece todas as músicas. Foi bastante difícil selecionar as faixas para o setlist, pois temos hoje 49 clipes musicais lançados e adoramos todos”, conta Chaps Melo, diretor de criação do ‘Mundo Bita’ e um dos sócios da Mr. Plot, estúdio que criou e produz todo o conteúdo da marca.

Clássicos como ‘Fazendinha’, ‘Viajar pelo Safari’ e ‘Chuá Tchibum’ permanecem no show, que terá ‘Imagine-se’, ‘Para Papar’ e ‘Onde se Fabrica o Pensamento’ pela primeira vez nos palcos.

O roteiro repaginado também traz novas interações com o público. Lila, Tito e Dan, que integram a turminha, ganham mais destaque nos diálogos.

“O Bita continua sendo o personagem principal, mas as crianças Lila, Tito e Dan estão com o passar do tempo, cativando cada vez mais o pequeno fã. O roteiro amplia a participação desses personagens, se adequando à própria evolução do Mundo Bita”, explica o roteirista João Henrique Souza.

Com o novo ‘Show do Bita’, o tempo de apresentação também aumentou. Antes com 50 minutos de duração, agora o show passa a ter uma hora aproximadamente.

“Para as primeiras apresentações formatamos o show inicialmente com o objetivo de que as famílias pudessem assistir sem ficar cansativo para as crianças menores. Porém, sentimos a cada show que o público pedia mais e mais Mundo Bita. Até os pequenos de colo. Então, para satisfazer todo mundo, resolvemos aumentar um pouco a duração”, finaliza Chaps Melo.

Os ingressos já estão à venda pelo site www.ingresse.com e na bilheteria do teatro, localizada no Piso Buriti, do Manauara Shopping, situado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com informações da assessoria