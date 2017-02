Nova tecnologia ajuda comunicação do sistema de segurança no Amazonas

A comunicação de policiais civis, militares e bombeiros que integram o Sistema de Segurança do Amazonas ganha mais agilidade a partir desta terça-feira (14). Uma tecnologia foi lançada hoje com o objetivo de integrar os órgãos e demais servidores nos 61 municípios.

O Sistema Mediado por Tecnologia (IPTV) vai permitir maior rapidez na comunicação, por meio de transmissão via satélite.

Além de estreitar a comunicação com o interior, a tecnologia vai ajudar com que os policiais e bombeiros recebam cursos, palestras, treinamentos, videoconferências e instruções que necessitem de comunicação visual.

O evento de lançamento foi realizado no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, Zona Centro-Sul. Na ocasião, uma videoconferência foi realizada com os servidores.

A ação é uma parceria entre a SSP-AM com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Com informações da assessoria