Nova tarifa pode ser anunciada na quinta

A nova tarifa do transporte coletivo deve ser anunciada na próxima quinta-feira (26), quando representantes das empresas que atuam no sistema rodoviário e da categoria se reúnem novamente com o prefeito em exercício, Marcos Rotta (PMDB). Empresários e rodoviários vão estudar as propostas firmadas nesta terça (24) junto às suas categorias.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTR), Givancir Oliveira, animado, disse que a categoria deve gostar do que foi proposto pelos empresários e pela prefeitura durante a reunião de hoje. O presidente ainda assegurou que não haverá paralisações do sistema de transporte público.

“A reunião foi boa e proveitosa. Vamos fazer uma assembleia e a presentar as propostas para a categoria e, na quinta, a gente retorna com essa decisão e, por isso, não vai ter greve nos próximos dias. Vamos selar esse acordo com a prefeitura”, falou Givancir.

Rotta, que nos dias anteriores reuniu com as categorias de forma isolada, hoje esteve como mediador na reunião entre rodoviários e empresários. O peemedebista disse que as discussões fazem parte de uma “pauta construtiva” que visa “resguardar os interesses da população manauara”.

“Conseguimos equacionar os interesses das duas categorias visando que a vantagem maior seja para a cidade de Manaus”, disse, completando que o congelamento da meia-passagem e a palavra do STTR de que não haverá greves é fruto de um novo momento da prefeitura.

“É um processo de discussões de forma madura. Estamos aqui de modo conciliatório para resguardar Manaus, mas respeitamos e ouvimos todos os lados”, falou Rotta.

Rosianne Couto

EM TEMPO