Nova tarifa não agrada usuários de ônibus em Manaus

No primeiro dia em que começou a valer o novo preço da passagem, os usuários, que precisaram utilizar o ônibus coletivo, na manhã deste sábado (25), em Manaus, reclamaram do segundo aumento em menos de um mês. No bairro do São Jorge, Zona Oeste da capital, vários passageiros ficaram aglomerados nas paradas e aguardavam por mais de 40 minutos a chegada do transporte coletivo.

Para a industriária Mônica Santos, 35, que depende do transporte público durante os cinco dias da semana e duas vezes ao dia. Ele afirmou que ficou aguardando o ônibus coletivo por mais de 40 minutos, no primeiro dia de funcionamento do novo valor. Consternada, ela se atrasou para os compromissos e reclamou da frota reduzida e do valor elevado. Entretanto, ela é contra qualquer tipo de atitude voltada para violência.

“O preço deveria voltar ao que era antes, acredito que três reais seria o preço ideal. O vandalismo que acontece para depredar os veículos não acho certo, mas a população está sofrendo com o desemprego e o país em crise. As pessoas não têm condições de pagar, pois este preço de R$ 3,80 é fora da realidade. Os ônibus estão para cair na cabeça da gente, os transportes estão completamente velhos. Fiquei várias vezes no prego nestes ônibus e perdi meus afazeres”, disse a estudante do oitavo período de radiologia.

O coordenador de esportes Frank Lobo, 51, vem colocando os gastos na “ponta do lápis”, ele afirma que em algumas situações é mais viável utilizar um serviço de mototáxi.

“Não tem condições este preço a R$ 3,80. Os ônibus estão sucateados, os bancos furados e alguns acentos no ferro mesmo. São dois aumentos em um quase um mês, além das dificuldades que foram impostas. Hoje até para comprar as passagens é preciso você entrar no terminal e ter que pagar outra passagem. Aumenta para gente, que somos pais de família, ficou mais viável andar de mototáxi em trechos menores”, disse Frank Lobo.

O motorista Ricardo Amaral faz as contas, segundo ele, com mais 50 centavos é possível pagar a passagem de um ônibus executivo. “As pessoas estão sendo cobradas, mas ao mesmo tempo querem conforto. Fica impossível comparar os dois serviços, mas o valor está quase sendo o mesmo”, comparou.

Após permanecer mais de 45 minutos aguardando a linha 118, na Zona Oeste, o funcionário público Armando Avelino, 50, desistiu de passar o fim de semana com os irmãos na Zona Leste da cidade.

“É complicado opinar sobre o valor a ser escolhido, mas o preço de R$ 3,80 é fora do comum. Se fosse um serviço de qualidade, tenha certeza que a população não estaria revoltada e reclamando. É preciso ser revisto estas decisões, pois Manaus corre risco de ficar um caos nos próximos dias”, disse.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO