Nova série da Netflix, “Glow” é inspirada em história real e mostra mulheres no ringue

Netflix anunciou a estreia de “Glow” para 23 de junho

Você provavelmente viu pouca coisa comparável à série “Glow”, que a Netflix (www.netflix.com.br) lança para assinantes na próxima sexta-feira (23). O título é a sigla de Gorgeous Ladies of Wrestling, que em português significa Mulheres Maravilhosas da Luta. Baseada em uma história real dos anos 1980, a atração mostra um grupo de mulheres que lutam em um programa de baixo orçamento da TV a cabo americana.

Atrizes, modelos e cantoras de Los Angeles são contratadas para o programa, que encena uma espécie de luta livre cheia de estilo (e de “collants”, polainas e cabelos com permanente). A protagonista é Ruth Wilder (Alison Brie), uma atriz que vive na pindaíba por não conseguir emprego e vê no pitoresco programa uma oportunidade de se manter trabalhando.

“Tem comédia, tem drama, tem ação, tem luta”, adianta a atriz, acrescentando que a série é “interessante e muito complexa”. Alison é uma conhecida atriz americana, que atuou em séries como “Mad Men” e “Community”.

No ringue, sua personagem encontrará a melhor amiga, Debbie Egan (Betty Gilpin), com quem tem discórdias e acertará as contas de forma não muito… Pacífica. Apesar das sequências cômicas, “Glow” revela também os sofrimentos e os dilemas de cada uma dessas mulheres. Como preparação para a série, todas elas passaram cinco semanas tendo aulas de luta.

Débora Miranda

Folhapress