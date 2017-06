Nova scooter da Honda deve aquecer vendas de motocicletas

O subssegmento de motocicletas scooter tem sido o ponto fora da curva no polo de duas rodas, com aquecimento das vendas da Moto Honda da Amazônia nos últimos anos, fazendo a companhia ampliar a oferta ao mercado.

A nova Sh 150i foi apresentada nesta quarta-feira (7) na fábrica da Moto Honda, bairro Distrito Industrial, e deve ter uma produção anual de 2,7 mil unidades com um preço base de R$ 12.450. O modelo é o segundo no Brasil com ferramenta que desliga o motor automaticamente, possibilitando economia de até 5% de combustível.

Segundo o supervisor de relações públicas da Honda, Alfredo Guedes, o lançamento chega para atender ao aumento da demanda por scooter, segmento que a Moto Honda já havia consolidado com um modelo anterior, a PCX 150, a mais vendida do Brasil na categoria.

“A Sh 150i vem para somar. O público tem se interessado bastante e vai nos obrigar a caprichar na produção para atender à demanda que está vindo com esse novo modelo”, enfatiza.

Guedes avaliou que, apesar de o segmento de duas rodas ter sofrido uma queda desde 2011, em geral, o subssegmento de scooter neste momento está sinalizando uma possibilidade de crescimento. A demanda por PCX chegou, nos últimos meses, a ser até mais alta que a própria oferta e junto com esse modelo será preciso analisar quanto que essa demanda vai durar e exigir da produção da fábrica para ter um crescimento sustentável.

“Ainda é cedo para estipular um número, mas a tendência é que permaneça o crescimento de participação no mercado de scooters”, completa.

Fabricada em Manaus, a nova SH 150i reforça o plano da Honda em oferecer ao mercado propostas de deslocamento dentro de grandes centros urbanos. Por trás do novo modelo, há um projeto com 35 anos de evolução. Com a nova SH 150i, a empresa busca consolidar de vez a liderança na categoria de scooters no país, oferecendo mais uma opção de transporte simples e baixo custo, com elegância, modernidade e alta tecnologia.

O consultor do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Alfredo Lopes, analisa que o lançamento é um sinal de que a indústria da Zona Franca de Manaus (ZFM) não “jogou a toalha”. A criatividade e determinação da Honda mostram que se as governanças políticas não atrapalharem, o setor deve dar início a uma recuperação em breve.

“Mais um lançamento significa que estamos vivos e o mercado começa a dar sinal de recuperação e que o Brasil estima uma ligeira indicação de retomada por conta da demanda do mercado”, avalia.

A intenção da companhia com o lançamento da Sh 150i é ampliar a base de modelos, oferecendo mais uma opção para linha de scooters que já conta com a PCX e a Sh 300.

O gerente do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia (CDT), Fausto Tanigawa, disse que a nova scooter Sh 150i é inovadora em termos de tecnologia e tem como principais diferenciais ser uma moto de baixa cilindrada com

foco em segurança.

Parte disso é o sistema ABS de frenagem nas duas rodas que não trava o movimento das rodas de uma vez. “A SH 150i é uma opção inteligente de mobilidade para o motorista que não quer ficar parado nos engarrafamentos”, disse.

