Nova rebelião deixa preso morto no RN

Presos de mais um presídio do Rio Grande do Norte iniciaram uma rebelião na noite desta quarta-feira (18). Dessa vez, foram os detentos da penitenciária estadual do Seridó, conhecida como o Pereirão, na cidade de Caicó, que iniciaram o motim.

Segundo o governo do Estado, um preso foi morto no tumulto, que teria sido iniciado por volta das 21h30 (horário de Brasília) por membros da facção Sindicato do Crime, do Rio Grande do Norte, que não aceitariam a chegada de presos do PCC.

A penitenciária tem capacidade para 257 presos e abriga atualmente 297.

A nova rebelião acontece no mesmo dia em que o Batalhão de Choque encerrou o motim que já durava cinco dias e deixou 26 mortos no presídio de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. Também aconteceu nesta quarta, a transferência de 220 detentos da unidade.

Em uma suposta ação de represália a remoção dos presos, 15 ônibus foram incendiados e tiros foram disparados contra duas delegacias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública os ataques estão sendo apurados, mas há indícios de que tenham sido ordenados por membros da facção Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte.

Com isso, as ruas ficaram vazias de pedestres e o tráfego de veículos, bem abaixo do normal, já que muitas pessoas foram para casa mais cedo. A frota de ônibus também foi recolhida. Sem opção, as poucas pessoas na rua acabavam optando por voltar para casa com táxis, que foram autorizados a fazer lotação.

Agência Brasil