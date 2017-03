Nova pressão faz deputados adiarem PL que discute ICMS pela segunda vez

Em mais uma pressão da classe empresarial, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) adiaram a votação do Projeto de Lei (PL) de número 26, que institui o aumento de 2% da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre produtos considerados supérfluos.

A decisão foi feita pelo presidente da Aleam, David Almeida, que anunciou o adiamento da votação do projeto enviado ao governador José Melo. A nova data não foi divulgada.

O PL chegou na Aleam na segunda semana de março e teve o primeiro adiamento no dia 15, do mesmo mês, também pela pressão dos empresários. Para eles, o adiamento não significa uma vitória, mas tempo para discutir alternativas e soluções para o projeto.

Diogo Dias

EM TEMPO