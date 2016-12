Nova picape da Hyundai não tem previsão de venda para público brasileiro

Depois do sucesso das picapes médias Toro da Fiat e a Oroch da Renault no mercado brasileiro, a Hyundai apresentou ao Brasil, no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, o Hyundai Creta Sport Truck Concept (STC). Maior e mais robusto que os concorrentes, o modelo foi desenvolvido pelo Centro de Design da marca na Coreia do Sul em parceria com a área de Produto da Hyundai Motor Brasil.

Com conceito resultado de um exercício inspirado no SUV compacto Creta e diferente das picapes convencionais, o Creta STC é pensado para um público mais jovem, que vive em grandes centros urbanos e busca um veículo confortável, sem abrir mão de um estilo mais personalizado. Como o modo de vida mais dinâmico e versátil demanda uma funcionalidade maior do que um porta-malas tradicional, o Creta STC oferece uma caçamba que garante forte expressão de estilo, preservando a dirigibilidade de um SUV.

Mais largo do que a versão SUV, o que lhe garante uma dose extra de esportividade e robustez, o Hyundai Creta STC traz grade frontal hexagonal em uma nova linguagem de design, com borda cromada e nome do modelo conceitual gravado em baixo relevo. Sua dianteira se destaca também pelos faróis com light guide e 32 lâmpadas LED, para-choque imponente e ganchos de reboque aparentes que contam com detalhes cromados.

De perfil, o Hyundai Creta STC se sobressai por sua silhueta lateral que remete a um carro cupê, rodas de liga leve superdimensionadas de 21 polegadas com pneus Pirelli Scorpion Zero 295/40R21, pinças de freio pintadas de verde e apoio de pé para fácil acesso à caçamba com detalhes cromados. Chamam a atenção nas laterais do veículo, que tem cabina dupla, as portas traseiras que abrem para trás e se integram harmoniosamente às entradas dianteiras.

Proteções robustas na carroceria e barras com acabamento preto e iluminação nas extremidades que vão da caçamba ao teto garantem, ao mesmo tempo, um ar de esportividade e sofisticação. A caçamba dispõe ainda de alto-falantes integrados, de extensor que permite a ampliação da plataforma de carga e de ganchos modulares no assoalho e na lateral para fixação de objetos de maneira simples e funcional.

Projetado na cor vibrante Verde Fresh Light Green, com pintura fosca, o Hyundai Creta STC mostra traseira com para-choque agressivo e lanternas com miolo removível dotadas de alta tecnologia que, quando retiradas, podem ser usadas, por exemplo, em conjunto com o triângulo de sinalização.