‘Nova Matriz Econômica será fundamental para o AM em 2017’, diz José Melo

O desenvolvimento da ‘Nova Matriz Econômica Ambiental’ está entre os principais projetos a serem executados em 2017 pelo governo do Amazonas, com o intuito de proporcionar alternativas de crescimento econômico para a região, conforme afirmou o governador José Melo nesta quarta-feira, 28, em entrevista a uma emissora de rádio local.

O governador ainda elencou os investimentos que serão executados na capital e interior, e a perspectiva de atuação do modelo Zona Franca no mercado externo, no próximo ano.

A ‘Nova Matriz Econômica’ está contemplada no pacote de R$ 950 milhões que o governo do Estado tem em caixa para investimentos no ano que vem, oriundos de empréstimos. Com a Caixa Econômica Federal, o governo amazonense vai formalizar a contratação de recursos da ordem de R$ 300 milhões, dinheiro que será empregado na duplicação da AM 010 até Rio Preto da Eva, o asfaltamento de estradas vicinais no interior e o desenvolvimento da piscicultura e fruticultura. Com o Banco do Brasil, o financiamento garantido é de R$ 300 milhões, que serão divididos para infraestrutura na capital e investimento no setor primário do interior.

A proposta do governador é, além de fortalecer a Zona Franca de Manaus, trabalhar para implantar uma nova economia sustentável, com projetos de piscicultura e fruticultura no Estado.

“O Amazonas tem uma âncora econômica, que é a Zona Franca de Manaus, e quando o Brasil vai bem, ela (Zona Franca), vai muito bem, e quando o país vai mal, a Zona Franca fica ruim duas vezes. Quando a atividade industrial do Brasil caiu 18% a nossa teve quase 38% de queda. Então a Zona Franca que era uma âncora importante para a nossa economia, ela vai ter uma outra âncora, que é a Matriz Econômica Ambiental que vai trabalhar as nossas riquezas regionais, como a produção de peixes, cosméticos, a utilização racional da floresta, entre outras”, comentou.

O governador enfatizou que está somando esforços com o empresariado local para que o modelo Zona Franca possa ampliar sua participação no mercado externo, junto aos países vizinhos. “Estamos fazendo um trabalho em conjunto no sentido de que a Zona Franca daqui pra frente produza, tanto para o mercado interno, quanto para o externo. Na crise, eu e a federação das indústrias e outros grupos de empresários, refletimos que não dá para ficar somente com a demanda interna, afinal estamos cercados de países que vão crescer, em média de 2% no próximo ano, como o Peru, Bolívia e Equador, Colômbia”.



Equilíbrio

Em relação ao desgaste político pelo qual atravessou com as medidas de contenção de custos e reformas administrativas, neste ano, José Melo afirmou que as decisões foram necessárias para manter o funcionamento de setores primordiais no Estado. Enquanto os outros estados brasileiros ´travam´ lutas com o desequilíbrio fiscal, o Amazonas, segundo o governador, deve tratar como governo Federal somente a questão da Reforma da Previdência.

” Essas medidas me deram um desgaste político grande, porém chegamos ao final do ano com o equilíbrio nas contas públicas. Tomei as decisões e agora temos um Estado equilibrado, paguei os salários dos servidores e não fechamos as unidades de saúde. Para se ter uma ideia, tudo aquilo que foi objeto de compromisso dos governadores com o Governo Federal para os ajustes fiscal, a única coisa que vou tratar agora é da previdência porque me antecipei a um ano, aquilo que os governadores vão fazer agora. A minha reforma e o ajuste fiscal já foram feitas, e agora temos de tratar a questão da previdência porque ela sozinha representa mais de 50% de todo déficit que o Brasil tem em relação as suas contas públicas, e isso tem de ser tratado sob pena de não legarmos para nosso filhos um Amazonas e um Brasil melhor”.

Com informações da assessoria