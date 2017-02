Nova Matriz Econômica Ambiental será uma das prioridades da Seplan-CTI

Seguindo orientação do governador do Amazonas, José Melo, o novo titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplan-CTI), José Jorge Nascimento Junior, terá como um das principais tarefas estruturar a nova Matriz Econômica Ambiental do Estado, modernizar o sistema de informação do órgão e fortalecer o diálogo junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Essas e outras atribuições foram destacadas nesta quarta-feira (15), durante a solenidade de transmissão de cargo do atual secretário, que assumiu o posto no lugar de Thomaz Nogueira.

O evento contou com a presença da superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, e do presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco.

Outras prioridades na gestão de Jorge Junior serão as ações voltadas para a revisão dos incentivos fiscais do Estado em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) e demais setores da sociedade envolvidos. A promoção do desenvolvimento do Amazonas alinhado ao fortalecimento da Zona Franca de Manaus é um dos eixos de atuação do novo secretário.

“O Jorge Junior tem uma missão importante em atuar fortemente com sua equipe para que possamos consolidar o desenvolvimento econômico em nosso Estado. É hora de enfrentar novos desafios utilizando os recursos da nossa floresta para colaborar com o crescimento da nossa região paralelo ao Modelo Zona Franca. Então, o Jorge vai trabalhar para dar ao Estado condições de trazer mais progresso em nossa economia”, destacou José Melo.

O governador agradeceu ao ex-secretário Thomaz Nogueira e ressaltou que o mesmo deve coordenar uma força-tarefa na Suframa referente aos Processos Produtivos Básicos (PPBs).

“Quero agradecer ao Thomaz Nogueira pelo seu empenho nesses anos à frente da Seplan-CTI. A partir de agora ele tem um grande trabalho junto aos Processos Produtivos Básicos para que se tirem esses entraves que impedem que novos investidores venham para nossa região, e com sua vasta experiência deve dar mais celeridade nessas questões. Eu já comuniquei ao ministro Gilberto Kassab (titular da pasta de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e ao ministro Marcos Pereira (da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) sobre a sua atuação”.

Perfil

Formado em administração pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Jorge do Nascimento Júnior atuou por 13 anos na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde foi coordenador de Comunicação Social e de acompanhamento de projetos industriais. Foi técnico da área de planejamento e promoção comercial, superintendente adjunto de projetos industriais e assessor do Gabinete desta autarquia.

O novo titular da Seplan-CTI também foi representante da Suframa no grupo técnico de Processo Produtivo Básico (PPB), que incluem os Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e Ciência e Tecnologia (Mctic).

Com informações da assessoria