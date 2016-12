Nova lei proíbe uso de capacete em postos de combustíveis

Desde o dia 1º de dezembro, os motociclistas do Amazonas estão proibidos de usar capacetes na área de abastecimento de postos de combustíveis da capital e do interior.

A Lei nº 4.393, assinada pelo governador do Amazonas, José Melo (Pros), proíbe ainda uso de gorros, bonés e capuzes que encubram o rosto da pessoa que adentram em qualquer estabelecimento comercial privado ou público.

A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 1 de dezembro.

No caso dos motociclistas, eles vão ter que retirar os capacetes antes da faixa de segurança para fazer o abastecimento. Quem não retirar o equipamento será multado em R$ 500.

Já os bonés, capuzes e gorros podem ser utilizados normalmente, desde que não estejam encobrindo o rosto da pessoa.

A Lei diz, ainda, que a pessoa que reincidir e infringir novamente a determinação terá que pagar o valor da multa em dobro.

“Complicado, retirar o capacete dirigindo. Não vai fazer diferença nenhuma. Se o cara quiser roubar, ele vai entrar no posto e vai roubar. Essa é uma tentativa de sugar ainda mais o povo, de tirar na cara de pau o dinheiro da população”, relatou o autônomo Luciano Ribeiro.

Placas

A Lei estipula ainda que os postos de combustíveis afixem placas indicativas sobre a nova Lei em um prazo de 60 dias. A placa deve conter ainda a inscrição “É proibida a entrada de pessoas usando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face”.

A nova Lei não especifica como será essa fiscalização.

Lei já existe

Desde 2010, o município de Manaus já possui uma Lei com a mesma proibição. A Lei ordinária 1450, de 20 de Abril daquele ano foi substituída em 2015 pela Lei 2.033.

A multa municipal para quem descumprir a norma é de 20 UFMs, ou R$ 1.859,40. Mas não há registros de que alguém tenha sofrido as sanções previstas e, atualmente, dificilmente ela é cumprida.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO