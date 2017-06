Nova geração do sertanejo marca presença no ‘Moose Lounge’

Jefinho é uma das atrações – Divulgação

A música sertaneja está, literalmente, na boca do povo. Com melodias harmônicas, letras fáceis, inovação e identificação com o público, a nova geração de artistas amazonenses do gênero atrai multidões por onde passam. E não será diferente em mais uma edição da festa Moose Lounge, que acontece nesta sexta (16), no Arena Pub.

Essa semana são os cantores Marcio Cigano, Kadu Almeida, Jefinho e Eduardo Dornellas que vão agitar a enorme pista de dança. A mistura de funk com sertanejo e versões ‘country’ de músicas de outros estilos são o ponto alto do repertório desses artistas. O DJ Ítalo Rodrigues complementa o line-up, comandando uma sequência de hits nos intervalos, em mixagens exclusivas.

O ‘point’ fica na entrada do shopping Arena Mall, na Av. Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, bem próximo á Arena da Amazônia. Tanto homens, quanto mulheres terão acesso livre até 23h. Após esse horário, os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 50 (Área VIP). Além disso, a ‘rolha’ será liberada até 23h.

Com informações da assessoria