Nova geração do Mini Countryman chega ao Brasil

A nova geração do Mini Countryman acaba de alçar uma posição única entre seus concorrentes diretos do mercado premium. Tudo graças ao seu design expressivo, formas externas voltadas para garantir eficiência de consumo e emissões, agilidade de condução inigualável e à versão mais recente do sistema de tração nas quatro rodas ALL4, capaz de garantir uma dirigibilidade prazerosa e que vai além das estradas asfaltadas.

O novo modelo da marca britânica é o primeiro a ser disponibilizado com motorização híbrida plug-in, que equipa a inédita versão Mini Cooper S E Countryman ALL4. Com lançamento no Salão de Los Angeles (EUA), em novembro de 2016, ele chega ao mercado europeu em fevereiro de 2017, e será comercializado em outros mercados além da Europa, a partir de março. No Brasil, o novo Mini Countryman será lançado no segundo semestre de 2017.

O modelo é 20 centímetros mais longo que o seu antecessor e cerca de 3 cm mais largo. Sua distância entre eixos foi ampliada em 7,5 cm. Este crescimento resulta em um aumento significativo do espaço para cinco ocupantes, bem como no claro incremento da capacidade e versatilidade para acomodar bagagens.

Conforto

O assento do motorista, em posição elevada, garante maior visibilidade. Seus encostos são rebatíveis na proporção 40:20:40. Ele também proporciona um ângulo de inclinação variável, de modo a oferecer conforto e espaço adicional de armazenamento na parte traseira. A capacidade do porta-malas é de 450 litros, podendo ser ampliado, quando necessário, para um volume total de 1.309, cerca de 220 a mais que o modelo anterior.

O novo Mini Countryman estreia com uma gama de motores a combustão concebida recentemente e formada por duas opções, ambos dotados de tecnologia Mini TwinPower Turbo. São eles: um de três cilindros, a gasolina, com potência de 136 cavalos e torque de 220 newton meter (Nm), e outro de quatro cilindros, também a gasolina, com potência de 192 cv e torque de 280 Nm.

O Mini Cooper S Countryman ALL4, equipado com câmbio Steptronic de oito marchas, é capaz de acelerar de zero a 100 quilômetros por hora (km/h) em 7,2 segundos, ou 0,9 s mais rápido que o modelo anterior. Apesar da evolução significativa, não apenas na tocada esportiva, mas também no espaço, conforto e na oferta de acessórios, praticamente todas as versões do motor demonstram uma eficiência maior de consumo de combustível em comparação a seu respectivo antecessor.

