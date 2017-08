Nova função do WhatsApp pode causar constrangimentos

Quem nunca gravou uma mensagem de áudio no aplicativo e, na hora de enviar, acabou cancelando sem querer? O aplicativo de mensagens de WhatsApp pode ter uma nova atualização que vai acabar com essa gafe. Em breve, será mais fácil trocar áudios – mas a novidade pode causar situações constrangedoras.

O site WABetaInfo possui a fama de antecipar as atualizações do aplicativo que ainda não estão disponíveis para o público. Lendo os códigos de versões testes do WhatsApp, eles descobriram a novidade de gravar mensagens de áudio sem precisar segurar o botão do microfone.

Por enquanto esse novo recurso está disponível apenas em algumas versões de teste do aplicativo – Divulgação

Segundo o site, o botão será substituído por uma nova opção chamada “gravar com WhatsApp”. Ao selecionar esta opção, o usuário pode falar com maior liberdade, inclusive enquanto usa outros aplicativos, deixando o dispositivo de mensagens em segundo plano.

O constrangimento está em enviar áudios acidentalmente, já que precisaria apenas de um toque em vez de segurar o botão. Ainda não se sabe se a nova atualização também trará uma mensagem confirmando o envio do áudio.

Por enquanto esse novo recurso está disponível apenas em algumas versões de teste do aplicativo e pode levar algum tempo para chegar a todos os usuários. Você curtiu a novidade?

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Aprovada lei que permite ao usuário acumular dados de internet não utilizados

WhatsApp lança função de ‘anular’ mensagens enviadas

Correios Celular com WhatsApp grátis e internet ilimitada deve chegar em outubro a Manaus